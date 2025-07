Il calciomercato Atalanta cercherà di acquistare Adam Daghim dopo la cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita

Calciomercato Atalanta News: Mateo Retegui accetta l’Arabia Saudita

Come poteva essere facile immaginare i bergamaschi completeranno almeno una cessione importante anche in questa sessione di trasferimenti, i giocatori che possono portare cifre importanti sono tre e l’addio di uno di questi è ormai una questione di giorni con la Dea e il calciatore che hanno accettato l’offerta ricevuta. Il calciomercato Atalanta come al solito dovrà quindi riuscire a sostituire i partenti nel migliore dei modi con giocatori utili a Ivan Juric e che possano crescere e aumentare di valore oltre che portare la squadra ad un’altra qualificazione in Champions League.

La prima cessione della stagione per il calciomercato Atalanta sarà quella del bomber e capocannoniere dell’ultima Serie A Mateo Retegui, la punta della Nazionale infatti ha accettato l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita e in particolare dall’Al Qadisiyya di 15 milioni all’anno per le prossime 3 stagioni. La squadra di Khobar verserà 60 milioni nelle casse dell’Atalanta dopo aver trovato l’accordo con il suo miglior giocatore, Aubameyang, per la rescissione del contratto, la Dea riuscirà così a monetizzare l’ottimo anno del ragazzo e a concludere l’ennesima cessione monstre.

Calciomercato Atalanta News: Adam Daghim il prossimo attaccante della Dea

Il calciomercato Atalanta quindi dovrà ora trovare un altro attaccante per la sua rosa con Scamacca e Touré che saranno i favoriti per un posto come titolari quando rientreranno dai loro infortuni, e De Ketelaere che rimarrà come partner in attacco insieme anche a Lookman in caso di sua permanenza. Il profilo che i bergamaschi stanno seguendo con maggiore interesse è quello di Adam Daghim, classe 2005 danese del Red Bull Salisburgo con cui quest’anno ha giocato 29 partite in Bundesliga segnando 2 gol e fornendo 5 assist e che ha un prezzo che si aggira sui 5 milioni.

Altra cessione dovrebbe poi essere quella di Giorgio Scalvini che piace molto in Inghilterra al Newcastle che lo vuole come alternativa ai suoi titolari Botman e Burn e che è disposto ad offrire 40 milioni per l’italiano che nelle ultime stagioni era sceso nelle gerarchie di Gasperini anche per colpa di diversi infortuni. I giocatori dei bergamaschi in quel reparto però sono pochi e alcuni con problemi fisici motivo per cui la Dea in questo momento non ha intenzione di cedere il ragazzo e anzi chiede di alzare l’offerta intorno ai 60 milioni, se dovesse essere concluso qualche acquisto in difesa però la trattativa potrebbe riaprirsi.