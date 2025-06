Il calciomercato Atalanta vede importanti novità per il futuro. Ad un passo la cessione di Mattia Ruggeri, poi si lavorerà anche in entrata.

Calciomercato Atalanta, primi movimenti a titolo definitivo

Dopo settimane di stallo il calciomercato Atalanta sembra sul punto di smuoversi, sia per quel che riguarda i colpi in entrata che in quelli in uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha praticamente definito una trattativa abbastanza a sorpresa, un movimento che potrebbe cambiare le dinamiche sia in entrata che in uscita da parte del club.

Come riporta Sky Sport è praticamente fatta per la cessione di Mattia Ruggeri, l’Atalanta lo ha ceduto all’Atletico Madrid per circa 20 milioni di euro ed ora l’affare è in dirittura d’arrivo. Una cessione importante, la prima di diverse con Gasperini che ha lasciato la squadra ed ora diversi giocatori potrebbero salutare.

Occhio al brasiliano Ederson che piace all’Inter e al Manchester United ma è finito nelle mire dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, letteralmente scatenato in queste settimane. Il centrocampista ex Salernitana viene valutato circa 60 milioni di euro mentre si attendono offerte per Lookman, anch’egli in uscita ma al momento il suo mercato è bloccato con il Napoli che valuta altri obiettivi.

Calciomercato Atalanta, arrivano i primi colpi per Juric

Dopo queste prime cessioni il calciomercato Atalanta potrebbe vedere i primi colpi in entrata ed in particolare il club nerazzurro valuta due giovani molto interessanti del Genoa di Patrick Vieira. Secondo alcune indiscrezioni il club valuta i profili di De Winter e Frendrup, due giovani in talenti in rampa di lancio e con molto mercato.

Per i due giocatori il calciomercato Atalanta è pronto ad investire circa 45 milioni di euro e presto potrebbero esserci novità per quel che riguarda il mercato in entrata. Sempre più vicino Sulemana del Southampton, affare complessivo da poco più di 15 milioni di euro e i nerazzurri sono scatenati e sono pronti a intervenire sul mercato. Occhio cosi sia alle entrate che alle uscite e da questo punto di vista attenzione al futuro di Gianluca Scamacca.

Il bomber nerazzurro piace molto alla Roma con Gasperini che farebbe di tutto per riaverlo a disposizione, la Roma però non può investire molto e sarebbe pronta ad offrire un prestito con diritto di riscatto. Una situazione di stallo, il mercato Atalanta potrebbe decollare prossimamente ma servono prima cessioni e solo poi potranno esserci movimenti in tutti i reparti per il club.

