Calciomercato Atalanta News: Hamed Junior Traoré il piano B in attacco

Il calciomercato Atalanta è partito con un po’ di ritardo rispetto agli anni passati ma questo perché c’è prima la necessità di risolvere la questione legata al tecnico che con molta probabilità dovrebbe essere Palladino ma che potrebbe corrispondere anche al profilo di Thiago Motta. In base a questo poi gli acquisti verranno conclusi ma nel frattempo la dirigenza della Dea sta iniziando a seguire diversi nomi e a chiedere informazioni sul loro prezzo e sulla disponibilità delle società proprietarie del cartellino nella cessione, e in caso a quali condizioni economiche.

Il primo giocatore che il calciomercato Atalanta ha seguito era Rayan Cherki su cui però si è avventato il Manchester City che dovrebbe offrire circa 70 milioni, per questo l’Atalanta ha esplorato altre possibili piste per giocatori capaci di giocare come trequartisti ma anche come esterni, in caso di cambio di modulo rispetto al 3-4-2-1 di Gasperini. Il profilo giusto è stato identificato in Hamed Junior Traoré, trequartista o esterno ivoriano di venticinque anni di proprietà del Bournemouth, l’ultima stagione però è stato in prestito all’Auxerre con il quale ha realizzato 10 gol e 2 assist in 26 partite, e il suo prezzo si aggira sui 20 milioni.

Calciomercato Atalanta News: Keita Kosugi o Niccolò Fortini per la fascia sinistra

Il calciomercato Atalanta poi sembrerebbe intenzionato a rinnovare un po’ i suoi esterni, in particolare quelli di sinistra visto che Zappacosta inizia ad avere un’età avanzata, la dirigenza avrebbe quindi individuato due giocatori, che possano prendere il posto come riserve per poi in un futuro diventare i titolari. Il primo giocatore è un terzino sinistro giapponese che gioca con in Djurgarden in Svezia, Keita Kosugi, è nato nel 2006 ed è arrivato in Europa la scorsa stagione, quest’anno ha giocato 30 partite in tutte le competizioni trovando anche 4 gol e 1 assist.

Un’altra possibilità invece, forse più in linea con la strategia adottata dall’Atalanta negli ultimi anni, vede la Dea acquistare Niccolò Fortini, esterno anche lui classe 2006 della Fiorentina che in prestito alla Juve Stabia è stato uno dei migliori della grande rivelazione della Serie B. In 26 partite di campionato ha segnato 2 gol e fornito 4 assist e ha dimostrato di essere un giovane con grandi possibilità di crescita nel futuro soprattutto se inserito in una squadra e una società come quella bergamasca, i viola potrebbero anche farlo partire ma non per meno di 5 milioni.