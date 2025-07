Calciomercato Atalanta News: il club inglese mette nel mirino il difensore classe 2003. Il Napoli apre per la cessione del centrocampista (6 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, SIRENE INGLESI PER SCALVINI

Il calciomercato Atalanta potrebbe salutare Giorgio Scalvini. Il difensore dei bergamaschi è reputato una pedina fondamentale di Ivan Juric, soprattuto vista la grande capacità del tecnico ex Torino e Roma nel migliorare i braccetti di difesa.

Scalvini è finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte, ma la società orobica preferirebbe non cederlo in Serie A. Per questo la pista più calda ad oggi è quella del Newcastle, club inglese che ha già pescato Sandro Tonali in Italia.

L’Atalanta vorrebbe almeno 40 milioni per il classe 2003 che ha ancora tre anni di contratto con la Dea dunque gli orobici hanno piano potere decisionale. I Magpies dovranno convincere con una grande offerta la squadra di Juric.

CALCIOMERCATO ATALANTA, IL NAPOLI FA MURO PER RASPADORI

Il calciomercato Atalanta mette nel mirino due giocatori del Napoli. I partenopei sono intenzionati a cedere alcuni calciatori per cercare di aumentare il budget trasferimenti e le altre società sono alla finestra per migliorare le proprie rose.

A proposito, l’Atalanta ha segnato sul taccuino Folorunsho e Raspadori. Il primo è rimasto in rosa per sei mesi nella passata annata, salvo poi venir ceduto alla Fiorentina fino a giugno e ora è di nuovo in cerca di sistemazione.

Per Raspadori la situazione è diversa. I campioni d’Italia non hanno intenzione di privarsene poiché l’ex Sassuolo negli anni dello Scudetto si è sempre dimostrato una valida alternativa con tanti gol pesanti nelle corde.