CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, BIG IN VENDITA?

Il Calciomercato Atalanta rischia di diventare uno smantellamento vero e proprio della rosa. Dalla difesa all’attacco, non c’è mezza posizione dove gli orobici non rischiano di salutare uno dei propri giocatori post addio di Gasperini.

Era prevedibile che dopo la separazione dal Gasp ci sarebbe stato il rischio di un esodo di massa, a partire da Ederson, Lookman e Retegui. Il centrocampista piace parecchio sia alla Juventus che al Manchester United, oltre ad alcune voci dall’Arabia Saudita.

Per Lookman c’è stato il tentativo del Napoli, ma la richiesta della Dea ha spaventato gli azzurri (si parla di 60 milioni). Retegui è stato il capocannoniere della squadra e sia Juventus che Milan hanno provato a sondare il terreno.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, ANCHE DJIMSITI RESTA

Il calciomercato Atalanta però rischia di perdere altri pezzi. Sempre il Napoli, oltre a Lookman, avrebbe chiesto al club bergamasco anche Giorgio Scalvini, difensore che purtroppo ha perso mesi di crescita a causa di un infortunio.

Proprio per questo la Dea si è opposta, consapevole che il centrale difensivo possa migliorare ulteriormente e di conseguenza il suo valore accrescere allenato da Juric. Anche il tecnico sembra essersi opposto alla sua cessione.

Un altro giocatore che non lascerà l’Atalanta è Djimsiti. L’albanese ha ricevuto n’offerta molto importante dai qatarioti dell’Al-Rayyan, ma il giocatore ha detto no al club di Doha, specificando come preferisca la Champions League che il compenso economico.