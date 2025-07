Prima le uscite e poi gli acquisti. Il calciomercato Atalanta potrebbe vedere un'autentica rivoluzione per la squadra di Ivan Juric

Calciomercato Atalanta news, nerazzurri attivissimi sul mercato

Il calciomercato Atalanta ha già visto importanti colpi in chiave futura, basti pensare a Sulemana ed Anahor ma non solo e i nerazzurri sembrano alle prese con la volontà di cominciare un nuovissimo progetto. Sono diversi i nomi in uscita, si parla di Lookman e Ederson ma non sono gli unici e nelle ultime ore sono spuntati nuovi rumors.

Almeno uno tra Mateo Retegui e Gianluca Scamacca è sul piede di partenza e in particolare l’attaccante oriundo della nostra nazionale potrebbe andare in Arabia con un club pronto a investire 60 milioni per il suo cartellino. Su Scamacca invece sarebbe piombato il Milan, valutando l’attaccante come il profilo ideale per alternarsi con Santiago Gimenez.

Situazione da verificare anche a centrocampo dove il club valuta la situazione del brasiliano Ederson. In Italia il giocatore piace all’Inter, ma è seguito anche dall’Al Hilal ed il centrocampista verdeoro può partire per non meno di 55 milioni di euro; insomma un gran bel tesoretto ed eventualmente poi il club può tornare nuovamente a lavorare in entrata.

Calciomercato Atalanta news, occhio a vari nomi sul mercato

Negli ultimi anni il calciomercato Atalanta ha vissuto il solito trend con prima le uscite e poi eventualmente gli acquisti ed anche quest’anno sarà cosi. Se in attacco potrebbe esserci qualche addio occhio ad una vera e propria rivoluzione e dopo Sulemana potrebbero arrivare anche Paixao e Darghim, due giovani di belle speranze, ambiti da tutta Europa.

In particolare intriga particolarmente Paixao del Feyenoord, profilo che piace e non poco e che è stato seguito in passato anche da Milan e Napoli. Gli olandesi valutano molto il loro gioiello e non cedono il giocatore per meno di 30 milioni, cifra che potrebbe arrivare grazie alla cessione di Lookman, ambito dal Tottenham.

In attacco anche se è un opzione difficile c’è anche un’ipotesi che intriga la proprietà e sarebbe un autentico regalo ai tifosi nerazzurri. L’Atalanta avrebbe chiesto informazioni al Borussia Dortmund per Adeyemi, un giocatore valutato 40 milioni ma con grandi margini di crescita e sarebbe un profilo molto interessante. La rivoluzione parte dalle cessioni.