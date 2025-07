Calciomercato Atalanta news: potrebbe presto vedere clamorosi colpi di scena in uscita. Il club rischia di perdere alcune pedine davvero chiave

Calciomercato Atalanta news, diversi nomi in uscita

Il calciomercato Atalanta vedrà i nerazzurri lavorare prima sulle uscite e poi per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Ivan Juric. La sensazione per la formazione bergamasca è che potranno cambiare davvero tante cose ed il club è pronto ad una mega rivoluzione, in ogni reparto di gioco. Ma il club prima di concludere diversi colpi vuole cedere.

In entrata il club ha accontentato Juric con l’arrivo dalla Premier di Sulemana ed il club nerazzurro ha anche chiuso il colpo Ahanor dal Genoa, giovane talento che sostituirà in rosa Ruggeri, ceduto invece al Genoa. E la sensazione è che prima di comprare la società vuole vendere e questo vale in ogni reparto, dalla difesa fino all’attacco.

E persino Carnesecchi vive rumors di mercato con il Manchester United che vorrebbe l’estremo difensore per sostituire Onana, ormai vicino all’addio. Ma la querelle principale per la formazione orobica è quella relativa ad Ademola Lookman, giocatore sul piede di partenza ed il giocatore piace e non poco in Premier League e l’Atalanta lo valuta circa 50 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta news, la società lavora senza sosta

Il calciomercato Atalanta è legato alle cessioni e in particolare al futuro di Ademola Lookman, giocatore che quest’estate quasi sicuramente verrà ceduto. Il giocatore nerazzurro è rimasto nonostante i rumors delle ultime sessioni ma questa volta il suo futuro appare segnato e sulle sue tracce c’è l’Arsenal, a caccia di rinforzi per l’attacco e Lookman è uno dei vari nomi per il reparto.

Il calciomercato Atalanta ha già preso Sulemana per sostituire Lookman ma guarda a vari nomi in caso di addio dell’attaccante nigeriano e guarda soprattutto nei campionati stranieri, piace ad esempio Talbi del Club Brugge e in generali nomi non molti famosi e che secondo loro potrebbero invece presto esplodere. Ma oltre a Lookman anche altri due big possono partire.

La società valuta offerte sia per Giorgio Scalvini che per il centrocampista Ederson ed a sorpresa anche il primo potrebbe partire presto. Su Scalvini ci sono Milan e specialmente Napoli con il giocatore nerazzurro che è il primo nome nel caso salti l’affare Beukema. Su Ederson c’è invece il Liverpool e soprattutto il Manchester United ed i Red Devils sono pronti ad offrire 55 milioni di euro.