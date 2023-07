CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Si avvicina Becao. Il Werder spara alto per Fullkrug (12 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, TUTTO SU BECAO!

L’Atalanta è sul punto di portare a termine un’operazione di calciomercato che potrebbe rafforzare significativamente il suo reparto difensivo. Secondo le informazioni esclusive riportate da TuttoAtalanta.com, i nerazzurri stanno avvicinandosi sempre di più alla chiusura dell’affare per l’acquisizione definitiva del centrale difensivo dell’Udinese Rodrigo Becao. La trattativa, che è iniziata con un’offerta di 10 milioni di euro più un bonus di 2 milioni, si sta avvicinando sempre di più alla richiesta dell’Udinese di 12 milioni per il difensore brasiliano.

Con il contratto di Becao in scadenza nel prossimo giugno, l’Atalanta potrebbe fare un affare di calciomercato per rinforzare la propria retroguardia. Attualmente è in corso un incontro cruciale tra le due parti, nel quale si spera di fare progressi significativi per concludere l’operazione. È addirittura possibile che arrivi presto un comunicato ufficiale da parte dell’Udinese per confermare la cessione del difensore alla squadra bergamasca. L’Atalanta sembra comunque più che mai determinata a fare un investimento importante per assicurarsi i servizi di Becao.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, FULLKRUG E LE ALTERNATIVE

Nel frattempo, mentre si attende di capire cosa accadrà ai grandi attaccanti Duvan Zapata, Luis Muriel e soprattutto Rasmus Hojlund, la dirigenza dell’Atalanta sta lavorando per trovare soluzioni alternative che garantiscano a Gian Piero Gasperini una certa continuità nel reparto offensivo. Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, nelle ultime ore si è fatta strada l’idea di ingaggiare Niclas Fullkrug, centravanti trentenne che attualmente milita nel Werder Brema e nella nazionale tedesca. Fullkrug è oggetto di interesse da parte di diverse squadre, tra cui la Fiorentina, nel caso in cui sfumasse l’obiettivo Boulaye Dia.

Il bomber tedesco non è però l’unico profilo seguito dall’Atalanta, con il presidente Percassi che sta esercitando pressione per assicurarsi Gyokeres, attaccante del Coventry City in Inghilterra. Tuttavia, le quotazioni di Fullkrug sono salite drasticamente nelle ultime ore e la concorrenza della Fiorentina è concreta. Gasperini dovrà quindi mettere impegno nel cercare di accaparrarsi il centravanti del Werder Brema, ma la dirigenza atalantina sta valutando attentamente le opzioni per garantire al tecnico una rosa competitiva anche in attacco.











