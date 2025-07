Calciomercato Atalanta news, occhio a che succede in attacco

La cessione di Retegui rischia di scombussolare notevolmente il calciomercato Atalanta ed il club nerazzurro potrebbe optare per un’autentica rivoluzione. L’addio di Giampiero Gasperini e l’avvento di Juric non era nelle aspettative e nessuno si aspettava questa situazione, ma il mercato del club orobico è ormai una continua sorpresa.

Calciomercato Atalanta News/ Ufficiale cessione di Retegui, ora Mikautadze, Lucca o Ferguson (10 luglio 2025)

E’ ormai fatta per la cessione in Arabia Saudita di Mateo Retegui, 67 milioni di euro più bonus nelle casse nerazzurre e la società valuta ormai i possibili sostituti. Nel mirino c’era Lucca ma al momento il Napoli è molto favorito e si valutano alternative, specialmente all’estero e il primo nome sul taccuino di D’Amico è Adam Daghim.

Calciomercato Atalanta News/ Retegui se ne va, il sostituto è Daghim!

Il classe 2005 del Salisburgo è monitorato da tempo, l’Atalanta ancora deve decidere se affondare o meno ma il giocatore piace eccome e altrimenti occhio anche a Giacomo Raspadori, profilo che – complice la vasta concorrenza all’interno del Napoli di Antonio Conte – potrebbe partire per una cifra di oltre 30 milioni di euro e il club nerazzurro ci pensa seriamente. Ma il mercato è tutt’altro che finito e occhio anche a piste dalla Premier per il post Retegui, c’è qualche pista suggestiva come Evan Ferguson.

Calciomercato Atalanta news, altri big possono partire dopo Retegui

La verità è che il calciomercato Atalanta è tutt’altro che finito e c’è la sensazione che il club possa perdere altre pedine chiave dopo l’oramai certo addio di Retegui. Diversi nomi possono salutare, occhio alle sorprese e in particolare al futuro di profili importanti come Ederson e Ademola Lookman, quest’ultimo vicino alla cessione.

Calciomercato Atalanta News/ Scamacca e Lookman verso l'addio, sarà rivoluzione!

L’Atalanta lo ha già praticamente sostituito con Sulemana, il progetto giovani continua e la sensazione è che sia arrivato il momento giusto per la cessione. L’Arsenal alla fine ha optato per Madueke mentre il Napoli è al momento ancora indeciso ma Lookman è un’opzione che intriga e gli azzurri devono decidere se affondare o meno per circa 50 milioni di euro, ma si valutano varie opzioni.

Occhio invece all’Al Hilal per Ederson con il giocatore che sarebbe una richiesta specifica di Simone Inzaghi ed eventualmente – saltata la pista Ricci – l’Atalanta potrebbe provare a chiudere per Frendrup senza dimenticare possibili piste straniere. Il mercato è appena partito e la Dea sembrerebbe vicina ad un’autentica rivoluzione.