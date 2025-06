Calciomercato Atalanta News: il Newcastle bussa alla porta per Giorgio Scalvini, il suo sostituito può arrivare dalla Serie A.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: SIRENE INGLESI PER SCALVINI

Il calciomercato Atalanta deve fronteggiare gli assalti per alcuni dei suoi gioielli: uno di questi è Giorgio Scalvini, del quale avevamo parlato anche in riferimento al Napoli perché i partenopei avrebbero messo gli occhi su di lui, per rinforzare una difesa che comunque ha funzionato molto bene.

L’Atalanta considera Scalvini incedibile: gioiello del settore giovanile, sfortunatissimo tra giugno e gennaio scorsi perché due brutti infortuni gli hanno permesso di scendere in campo appena otto volte nel corso di questa stagione. Resta tuttavia un elemento imprescindibile, anche per il nuovo allenatore Ivan Juric.

In questo senso l’Atalanta avrebbe già respinto al mittente gli interessi del Napoli, che pure non sembrerebbe aver formulato offerte concrete; il punto è che, come riporta Matteo Moretto, adesso sarebbe il Newcastle ad aver messo gli occhi su Scalvini, e sappiamo bene che i Magpies possono disporre di una bella potenza di fuoco economica.

Infatti, l’offerta che il club inglese (tornato in Champions League) starebbe preparando sarebbe di quelle irrinunciabili; l’Atalanta in questi anni ha sempre accettato di vendere i suoi big per poi provare a reinvestire o comunque tenere i conti a posto, ma forse ora il vento è cambiato: resisterà per Scalvini?

CHI AL POSTO DI SCALVINI?

Ora: giusto chiedersi quale calciatore potrebbe prendere il posto di Giorgio Scalvini, il calciomercato Atalanta deve anche ragionare su questo nell’eventualità di prendere in considerazione l’offerta del Newcastle. Un primo profilo potrebbe essere quello di Giovanni Leoni: il classe 2006, affermatosi nel Parma, piace a mezza Serie A e in particolare alle tre big per antonomasia, con Juventus e Inter che si sono mosse in anticipo ma il Milan che in questi giorni starebbe preparando la controffensiva per provare a scavalcare le proposte economiche delle due grandi rivali. L’Atalanta può inserirsi in questo tema di calciomercato?

Assolutamente: innanzitutto, è una società che giocherà la Champions League e punta ancora ai piani alti della Serie A; in secondo luogo, vendendo Scalvin al Newcastle avrebbe un gruzzolo più che abbondante per formulare una proposta vincente al Parma. Terzo, e non indifferente, lo stesso Leoni (che ha ancora 18 anni) a Bergamo avrebbe di fatto il posto da titolare garantito e potrebbe giocare qualche stagione in una piazza comunque ambiziosa e in grande vista, ma senza le pressioni che Juventus, Inter o Milan inevitabilmente gli porterebbero, e dove magari non avrebbe nemmeno una maglia per mettere tanti minuti nelle gambe. Insomma: vedremo, ma la pista potrebbe essere quella giusta…