Il calciomercato Atalanta è legato al futuro di Ademola Lookman ed in caso di cessione si valutano alcuni nomi per sostituirlo. Occhio anche alla fascia.

Calciomercato Atalanta, acquisti legati alle uscite

In questa sessione il calciomercato Atalanta ha visto finora specialmente delle uscite ed oltre all’addio di Giampiero Gasperini sono diversi i nomi che hanno salutato o che sono pronti a salutare. Dopo Retegui e Ruggeri dei titolari occhio al futuro di Ademola Lookman ed i prossimi giorni saranno decisivi per capire realmente il suo futuro.

Calciomercato Como News/ Kristensen piace, ma c'è concorrenza. Audero e Mazzitelli via (25 luglio 2025)

Atalanta e Inter sono al momento distanti circa dieci milioni ma il giocatore vuole a tutti i costi partire e vorrebbe restare in serie A, la pista Inter intriga e il nigeriano sarebbe addirittura disposto a ridurre il suo ingaggio per facilitare un accordo tra le parti; la società milanese offre 40 milioni contro la richiesta di 50 ma c’è la sensazione che le parti potrebbero trovarsi a metà strada.

Calciomercato Fiorentina News / Volpato e Zortea nel mirino, nome nuovo per l'attacco (25 Luglio 2025)

Situazione diversa per Ederson che il club vorrebbe trattenere ma che per cifre importanti, vedi 55-60 milioni, potrebbe partire a sorpresa. Il giocatore piace al Manchester United e all’Al Hilal ma il club non fa sconti, in nessun caso. Dopo le uscite però si valuta anche le entrate e il club è pronto a scatenarsi con vari obiettivi nel mirino.

Calciomercato Atalanta, si lavora all’erede di Theo Hernandez

Il calciomercato Atalanta vede i nerazzurri a caccia di un terzino mancino ed uno dei nomi più caldi è Gutierrez del Girona, profilo accostato al Milan e alla Juventus nelle ultime settimane e che ora potrebbe approdare in terra orobica. Per lui servono circa 25 milioni di euro anche se non si escludono poi delle piste alternative.

Calciomercato Bologna News/ Okafor, si lavora con il Milan per il prestito: è il dopo Ndoye (25 luglio 2025)

Come riporta l’Eco di Bergamo si valutano anche alternative e piace Diego Moreira dello Strasburgo ma di proprietà del Chelsea e valutato anch’egli 30 milioni di euro. Occhio poi all’attacco dove – se parte Lookman – serve subito un sostituto e il club nerazzurro guarda in casa Napoli e vorrebbe uno tra Raspadori e Simeone.

Il primo al momento è ritenuto quasi incedibile a meno di mega offerte mentre il Cholito è in uscita e piace anche a Pisa e Siviglia ma occhio alla sorpresa Atalanta con D’Amico che conosce bene l’entourage del giocatore argentino. Attenzione sempre anche alla pista Chiesa ma in quel caso probabilmente serve uno sforzo da tutte le parti in causa.