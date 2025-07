Il calciomercato Atalanta punta forte sull'acquisto di Giacomo Raspadori. Kristjan Asllani cercato per farlo rinascere

Calciomercato Atalanta News: per Kristjan Asllani trattativa simile a De Ketelaere

La Dea con la cessione di Retegui non vuole limitarsi ad acquistare un attaccante ma vuole andare ad allungare ulteriormente la rosa in ogni posizione così da alzare il livello della squadra e non rischiare che le tre competizioni stanchino troppo i titolari senza però avere un’alternativa di livello.

Calciomercato Atalanta News/ Un giovane talento saluta, accordo per il prestito (oggi 16 luglio 2025)

Il calciomercato Atalanta andrà sicuramente sul mercato per due attaccanti, uno che sostituisca l’italo argentino e l’altro che possa essere utilizzato come seconda punta, oltre che ad un centrocampista di riserva, un esterno e un difensore centrale che si giochi il posto con i titolari.

A centrocampo l’Atalanta potrebbe provare a rilanciare Kristjan Asllani, che avendo ancora ventitrè anni può ancora tornare ai livelli che aveva mostrato con l’Empoli ma che con la maglia dell’Inter ha faticato a mantenere per problemi che sono sempre sembrati di pressione nel giocare a San Siro.

Juric ricoverato per un’infiammazione alle vie respiratorie/ Salta l’inizio del primo ritiro (15 luglio 2025)

L’operazione potrebbe essere di un prestito con diritto di riscatto tra i 15 e i 20 milioni così che la spesa non sia eccessiva ma sia possibile un’operazione vantaggiosa per entrambe in caso di rinascita del calciatore, come è successo con il Milan con De Ketelaere.

Calciomercato Atalanta News: Giacomo Raspadori in aggiunta all’attaccante

In attacco è sicuramente dove il calciomercato Atalanta potrebbe essere più movimentato visto che gli acquisti saranno due di cui uno quasi certo e l’altro ancora avvolto da molti dubbi, il giocatori su cui la dirigenza bergamasca vuole puntare è Giacomo Raspadori che è in uscita da Napoli e già nel mese di gennaio era stato vicino ai neroblu.

Calciomercato Atalanta News/ Nuove sirene arabe per Ederson, il sostituto è McAtee (14 luglio 2025)

Il costo dell’ex Sassuolo dovrebbe essere intorno ai 25 milioni, cifra che i neroblu dovrebbero accettare di spendere senza grossi problemi così da ricreare la coppia con Scamacca che aveva fatto la fortuna del Sassuolo di De Zerbi.

Il giocatore del Napoli però non sarebbe il rimpiazzo per Retegui ma l’aggiunta in attacco che può essere utilizzato come secondo attaccante o come trequartista alle spalle del riferimento centrale nel 3-4-2-1 utilizzato da Gasperini in questi ultimi due anni alla guida dell’Atalanta.

Con Ferguson che ha ormai scelto la Roma e Lucca che è un promesso sposo del Napoli, la Dea ha solo due profili tra cui scegliere, quello di Georges Mikautadze dell’Olympique Lyonnais e quello di Rodrigo Muniz del Fulham, entrambi con un costo intorno ai 30 milioni.