Calciomercato Atalanta News: il tecnico ha avuto modo di vedere da vicino il ghanese durante la sua breve esperienza in Inghilterra (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, OCCHI SU SULEMANA

Il calciomercato Atalanta aggiunge un nuovo nome Kamaldeen Sulemana, classe 2002 del Southampton, è un esterno offensivo ghanese che ha chiuso la seconda stagione e mezza con i Saints con il triste epilogo della retrocessione in Championship.

Arrivato a gennaio 2023 dal Rennes, Sulemana ha disputato 69 partite in Premier League con 3 gol e 5 assist. Numeri che magari non stuzzicano i tifosi della Dea, ma che comunque non sono troppo lontani da quelli di Lookman prima di arrivare a Bergamo.

Infatti il nigeriano aveva segnato 16 gol e realizzato 9 assist dal 2016 e il 2022 tra Everton, Lipsia, Fulham e Leicester in 118 presenze. Tornando a Sulemana, dopo la retrocessione il suo prezzo si è abbassato e Juric, che lo ha avuto proprio in Inghilterra ai Saints, conosce bene le sue qualità.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LOOKAMN IN STANDBY

Il calciomercato Atalanta deve ovviamente sempre far conto con le cessioni. Ci son tre giocatori che su tutti, in queste calde settimane di mercato, potrebbe salutare Bergamo in cerca di nuove sfide in alte squadre vale a dire Lookman, Retegui e Ederson.

Lookman è seguito sempre dal Napoli, ma la squadra orobica ha chiesto una cifra per ora troppo alta: 60 milioni contro i 50 da cui non si schiodano i campani. Insomma, bisognerà vedere più avanti se ci saranno sviluppi.

Retegui è sempre seguito dalla Juventus e non è da escludere che possano esserci aggiornamento mentre per Ederson non ci sono solo i bianconeri, ma anche diverse società estere tra cui il Manchester United su tutte.