Calciomercato Atalanta News: l'attaccante ghanese è a tutti gli effetti un giocatore dei bergamaschi. La Dea punta il portiere serbo (2 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, PRESO SULEMANA

Il calciomercato Atalanta accoglie Sulemana dal Southampton. Rinforzo in attacco per Ivan Juric che può riabbracciare il ghanese che aveva allenato seppur per un breve periodo proprio nel club inglese, in occasione della sua ultima esperienza prima di arrivare a Bergamo. L’esterno offensivo ha già raccolto oltre 150 presenze tra Premier League, Ligue 1, Championship (Serie B inglese), Superliga danese, Europa League e Conference League con le maglie di Nordsjaelland, Rennes e Southampton.

Calciomercato Atalanta News/ Possibile un addio doloroso, altre manovre per la fascia! (oggi 2 luglio 2025)

Il classe 2002 ha già raccolto anche 20 gettoni con la Nazionale ghanese e ora è pronto a grande salto in Serie A. La sua stagione più prolifica è stata in Danimarca nel 2020/2021 quando segnò 10 gol in 29 gare nel campionato danese.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CARNESECCHI PUÒ PARTIRE

Il calciomercato Atalanta non si limita all’attacco e mette nel mirino anche un portiere. Carnesecchi non è ancora sicuro di rimanere, dato che su di lui potrebbe esserci l’affondo del Manchester United, in procinto di cedere Onana. Se i Red Devils dovessero presentare una cifra tra i 40 e i 50 milioni, il club bergamasco potrebbe cedere alle avances inglesi e gettarsi a capofitto su un altro estremo difensore ovvero Vanja Milinkovic Savic, attualmente in forza al Torino.

Calciomercato Atalanta News/ Ahanor, oggi visite mediche e firma: 20 mln al Genoa. L'Arsenal punta un big!

Il portier dei granata ha una clausola di 18 milioni di euro ed era finito nel mirino sia del Milan come potenziale sostituto di Maignan sia del Napoli. La pista che lo porterebbe in Campania però si è raffreddata dopo il rinnovo di Meret.