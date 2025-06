Calciomercato Atalanta News: offerti 15 milioni per il ghanese del Southampton. Occhi sul giovane attaccante del Salisburgo (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SULEMANA IN ORBITA DEA

Il calciomercato Atalanta ha assolutamente bisogno di rinforzi e la società sta lavorando per non farsi trovare impreparato, sopratutto in caso di cessione del trio delle meraviglie composto da Ederson, Ademola Lookman e Mateo Retegui.

I nerazzurri sono alla ricerca di un esterno offensivo e il nome di Kamaldeen Sulemana è quello che maggiormente ha rubato l’occhio in quel di Bergamo. Il ghanese ha già lavorato con Ivan Juric al Southampton.

La Dea ha messo sul tavolo 15 milioni di euro per convincere la società inglese che è stata retrocessa in Championship. Il Southampton vorrebbe alzare la cifra richiesta ad una ventina di milioni dunque c’è ancora un po’ di distanza.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CARNESECCHI-MANCHESTER UNITED

Il calciomercato Atalanta, nel caso dovesse partire Mateo Retegui, ha pronto anche in quel caso il sostituto. Se l’ex centravanti del Tigre dovesse cambiare casacca (Juventus e Milan in pole), ci sarebbe spazio per Adam Daghim.

L’attaccante del Salisburgo ha 18 anni e una valutazione sui 20 milioni dunque si tratta di un vero e proprio investimento da parte della Dea. Daghim è nato a Copenaghen, proprio come Rasmus Højlund che ha vestito la casacca orobica nel 2022/2023, arrivato per 17 milioni e ceduto a 70 + 10 di bonus al Manchester United.

A proposito dei Red Devils, il club inglese potrebbe fare un tentativo per Matteo Carnesecchi. Il portiere dell’Atalanta sarebbe il sostituto ideale per la società di Manchester se dovesse aprire Onana, seguito dal Monaco.