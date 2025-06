Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Lo United pensa al doppio colpo 25 giugno 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LO UNITED SU EDERSON E CARNESECCHI

Il calciomercato Atalanta non può prendere unicamente in considerazione movimenti in entrata poichè deve fare i conti anche con gli assalti degli altri importanti club europei nei confronti dei suoi campioni. L’arrivo in panchina di mister Juric al posto del tecnico Gasperini, passato alla guida della Roma, sta spingendo la dirigenza a rivedere alcuni piani per il mercato del prossimo futuro sebbene alcuni elementi non dovrebbero comunque essere destinati a partire.

Un giocatore presente nell’organico della Dea che piace con particolare interesse ad un’altra società è Ederson, finito appunto nel mirino dell’Inter. I milanesi vorrebbero potenziare il proprio centrocampo regalando al tecnico Chivu il brasiliano ma il prezzo stabilito dalla proprietà bergamasca sta frenando ogni eventuale trattativa. I Percassi non hanno appunto intenzione di liberare Ederson per meno di 70 milioni di euro.

Possibile quindi che si aprano le porte dei campionati esteri per Ederson, il quale sarebbe seguito pure dal Manchester United. I Red Devils nel recente passato hanno spesso dimostrato di non avere problemi a livello economico, così da poter soddisfare le eventuali richieste di altri club per cedergli anche i calciatori più costosi. Tuttavia i britannici pensano addirittura al doppio colpo dall’Atalanta.

Gli inglesi starebbero infatti ragionando sulla possibilità di mettere le mani su Marco Carnesecchi, portiere italiano che sarebbe il sostituto ideal di Onana. Il camerunense ex Inter non ha convinto dal suo arrivo in Premier per ben 50 milioni di euro, finendo al centro di diverse critiche a causa del suo rendimento in campo nelle varie competizioni affrontate. Per Onana si parla del Monaco come possibile destinazione ed Elia Caprile del Cagliari sarebbe l’estremo difensore designato dalla Dea per rimpiazzare il partente Carnesecchi, che dovrebbe a sua volta muoversi per 50 milioni.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, SULEMANA IN STAND-BY

Intanto il calciomercato Atalanta si muove anche in entrata così da aggiungere elementi all’organico che dovrà affrontare la prossima stagione. Il profilo più caldo rimane senza dubbio quello di Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo di proprietà del Southampton che Juric ha allenato per una parte della scorsa annata calcistica dopo l’esperienza vissuta sulla panchina della Roma.

I primi contatti tra le varie parti sono già avvenuti nei giorni scorsi visto che i bergamaschi hanno già tentato di offrire ben 14 milioni di euro per il cartellino del ventitreenne ghanese, il quale giocherà in Championship e quindi in Serie B inglese se resterà con i biancorossi. La richiesta dei britannici rimane al momento ferma sui 20 milioni di euro e bisognerà vedere se la Dea vorrà sforzarsi ulteriormente per accaparrarselo o virare su altri obiettivi nelle prossime settimane.