Il calciomercato Atalanta sta lavorando alle cessioni di Ademola Lookman e Ibrahim Sulemana: tutte le ultime notizie live

Calciomercato Atalanta News: Ibrahim Sulemana in prestito per giocare

La partenza della Dea non è stata delle migliori sotto la guida di Ivan Juric ma la società continua ad avere grande fiducia nel tecnico e per questo a lavorare in questo ultimo giorno di sessione dei trasferimenti per regalargli una rosa il più possibile adatta al suo gioco e con giocatori che rispecchiano le caratteristiche ricercate.

Il calciomercato Atalanta poi vuole aiutare il tecnico anche nelle scelte da fare nello schierare i giocatori in campo e per questo sta concludendo le cessioni di alcuni giocatori che sono considerati degli esuberi o che l’ex allenatore del Torino ha indicato come poco utili al suo calcio.

Il primo di questi è il centrocampista ghanese classe 2003 Ibrahim Sulemana acquistato lo scorso anno per 7,5 milioni e utilizzato da Gasperini solo in 9 partite, quest’anno con l’arretramento di Pasalic e il possibile arrivo di Frendrup avrebbe ancora meno spazio oltre ad avere caratteristiche da mediano puro che non interessano a Juric.

I neroblu stanno quindi trattando per la sua cessione in prestito al Bologna dove potrebbe ritagliarsi un maggiore spazio e crescere ulteriormente per poi essere un giocatore utile anche per l’Atalanta o essere ceduto ad una cifra maggiore.

Calciomercato Atalanta News: interesse dalla Germania per Ademola Lookman

Rimane poi sul banco del calciomercato Atalanta la situazione di Ademola Lookman che è tornato a Bergamo ma continua ad allenarsi da solo aspettando che un club arrivi ad offrire la cifra chiesta dai Percassi per liberarlo, sfumata ormai da tempo la pista italiana di Inter e Napoli e con quella inglese mai davvero aperta quest’ultimo giorno potrebbe aprire un nuovo scenario.

La squadra che potrebbe offrire senza problemi i 50 milioni chiesti dalla Dea è il Bayern Monaco che con l’infortunio di Musiala e l’addio di Sané ha bisogno di un giocatore che giochi sulla fascia o dietro alla punta.

Oltre a Lookman la trequarti bergamasca potrebbe perdere anche un altro giocatore, cercato nelle passate stagioni da diversi club ma che con la maglia dell’Atalanta non è mai riuscito a fare il salto di qualità che si pensava potesse fare, si tratta di Lazar Samardzic su cui c’è forte l’interesse dell’Olympique de Marseille di Roberto De Zerbi.

La squadra francese ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni che potrebbe diventare obbligo per il trequartista serbo di ventidue anni, prima di accettare però la dirigenza vuole confrontarsi con il proprio allenatore sul ruolo che il calciatore potrebbe avere in questa stagione.