Calciomercato Atalanta, occhi alla situazione di Lookman ma non solo. Si lavora a diverse situazioni sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Atalanta news, possibili rinforzi per l’attacco

Il calciomercato Atalanta in entrata ed in uscita è legato particolarmente a cosa accadrà al caso relativo ad Ademola Lookman. La vicenda sull’attaccante nigeriano tiene ancora banco sui quotidiani di tutta Italia ed il giocatore e la società nerazzurra sono letteralmente ai ferri corti, specialmente dopo l’ultimo gesto del calciatore.

Lookman ha deciso di non presentarsi al Centro di allenamento di Zingonia ed è ormai si è dichiaratamente messo contro l’ambiente, la società e i tifosi che hanno contestato apertamente il giocatore. Ma dopo aver perso anche Retegui e Ruggeri in società faticano a togliersi a cuor leggero anche l’attaccante anglo nigeriano, ex Leicester. Si lavora ad una soluzione.

L’Inter ha presentato un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus, non è escluso che i nerazzurri possano alzare di altri 2 milioni l’offerta e poi poter chiudere cosi questa questione di mercato. Le prossime ore saranno decisive ma poi – dopo tutti questi incassi – l’Atalanta è pronta a tornare sul mercato e chiudere qualche colpo in entrata, ecco le ultime.

Calciomercato Atalanta news, la priorità è un post Retegui

Il calciomercato Atalanta vede i nerazzurri lavorare prima in entrata e la priorità per la squadra di Ivan Juric è dare una prima punta di livello al club, Scamacca è tornato bene ma è reduce da un grave infortunio e non può affrontare da solo questa lunghissima stagione, cosi il club sfoglia la margherita dei possibili sostituti con Juric che valuta in primo piano il nome di Krstovic.

L’attaccante del Lecce piace e non poco ma non è l’unico e si valutano anche alternative, giocatori all’estero ed un altro profilo che intriga è quello di Tolu Arokodare del Genk, giocatore molto forte fisicamente e con grandi margini per il futuro. Occhio anche a Rodrigo Muniz Carvalho del Fulham ma in quel caso sarebbe un piano C alternativo.

In uscita anche El Bilal Toure che potrebbe essere sacrificato sul mercato e che piace molto a Feyenoord e Psv. L’idea del club orobico è cederlo in prestito con diritto di riscatto a 16-17 milioni ed evitare cosi una minusvalenza visto il forte investimento per il giocatore, si lavora in entrata ed in uscita ma sempre pensando all’attacco.