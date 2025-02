CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: TORNA DI MODA O’RILEY?

Si torna al passato per il calciomercato Atalanta? Possibile: diciamo che in questo momento stiamo ipotizzando, purtroppo oggi la Dea ha ricevuto la pessima notizia del nuovo infortunio di Gianluca Scamacca, che dovrà stare fuori altri due mesi e rischia anche di finire sotto i ferri. Ora: la Dea ha comunque trovato la quadra anche senza l’ex Sassuolo, lo straripante rendimento di Mateo Retegui ha sistemato le cose ma Gian Piero Gasperini, che da questo punto di vista pare essere incontentabile, potrebbe pensare di aumentare la batteria dei calciatori offensivi, tornando su un vecchio pallino come Matt O’Riley.

Calciomercato Atalanta News/ Posch, innesto dal Bologna per la difesa di Gasperini (2 febbraio 2025)

Il ventiquattrenne, che dopo le giovanili con l’Inghilterra ha scelto di rappresentare la Danimarca, ha il pregio di poter agire in più ruoli: è di base infatti un centrale di centrocampo che però può avanzare la sua posizione, più o meno il tipo di calciatore che Gasperini aveva plasmato con Mario Pasalic prima e Teun Koopmeiners poi, ma un giocatore che nell’Atalanta è spesso e volentieri utilizzato come dimostra la presenza in rosa di Marco Brescianini e, perché no, Lazar Samardzic. Non è infatti un caso che O’Riley fosse stato trattato a lungo in estatedal calciomercato Atalanta con il Celtic, con Koopmeiners diretto alla Juventus: alla fine però a spuntarla era stato il Brighton, che gli ha fatto firmare un contratto quinquennale.

Calciomercato Atalanta News/ Piace Daghim del Salisburgo: il piano per il danese (oggi 2 febbraio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, O’RILEY UNA POSSIBILE SOLUZIONE

Il calciomercato Atalanta potrebbe allora fare un timido tentativo per O’Riley: bisogna specificare che il danese è stato costretto a saltare i primi due mesi abbondanti di stagione a causa di un infortunio alla caviglia, quando è rientrato a disposizione del Brighton inevitabilmente le scelte di Fabian Hürzeler si erano già adattate alla necessità e dunque per O’Riley gli spazi non sono stati tantissimi, appena 11 partite in Premier League di cui solo cinque come titolare, per esempio sabato nel clamoroso 0-7 subito dal Nottingham Forest è entrato a partita in corso, anche perché ora Joao Pedro – che con Roberto De Zerbi era il centravanti – agisce più che altro sulla trequarti in un 4-1-4-1.

Diretta/ Atalanta Torino (risultato finale 1-1): Retegui sbaglia un rigore! (Serie A, 1 febbraio 2025)

Che dunque l’Atalanta possa subodorare la situazione di calciomercato, pensare di poter rivalutare il calciatore e portarlonella propria rosa? A oggi Gasperini avrebbe forse maggiormente bisogno di un vice Retegui, ma spesso e volentieri l’allenatore piemontese infoltisce la sua trequarti e con O’Riley avrebbe un giocatore che potrebbe anche far tirare il fiato a Ederson (più che a Marten De Roon, per caratteristiche): con il playoff di Champions League imminente sarebbe un bel colpo di calciomercato Atalanta, ma forse il poco tempo a disposizione fa pensare alla Dea che, eventualmente, ci si possa pensare più che altro per giugno.