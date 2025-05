CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, IL FUTURO DI GASP

Dopo nove anni di vittorie e successi le strade fra Gian Piero Gasperini e l’Atalanta potrebbero separarsi. Questo pomeriggio è infatti andato in scena un incontro fra il tecnico torinese e la dirigenza atalantina. Da questo incontro è emersa la possibilità di dire addio ad un binomio che sembrava ormai diventato inscindibile nel nostro campionato. Gasperini si è riservato qualche giorno di tempo per prendere una decisione definitiva riguardo il suo futuro.

Sul piatto da parte della Dea ci sarebbe la proposto di un rinnovo fino al 2027. Infatti l’attuale contratto di Gasperini scadrebbe nel 2026 e l’Atalanta vorrebbe perciò concedersi un ulteriore anno per prolungare la proprio esperienza con il tecnico ex Genoa. Ma da parte di Gasperini il nodo principale non sarebbe di carattere economico o contrattuale bensì di motivazioni. L’allenatore ha infatti avanzato l’ipotesi della fine di un ciclo durato ben nove anni. Dalla Capitale però negli ultimi minuti arrivano delle notizie di mercato clamorose: Gasperini avrebbe trovato un accordo totale con la Roma e sarebbe a un passo dal trasferimento in giallorosso.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, TRE BIG A RISCHIO

Ma, anche in caso di permanenza, Gian Piero Gasperini ha dettato delle precise condizioni riguardanti la costruzione dell’Atalanta del prossimo anno. La squadra non dovrà essere smantellata ma anzi dovrà mantenere i propri tasselli fondamentali. Tre sarebbero i nomi dei big che potrebbero salutare quest’estate. Il primo è quello di Ademola Lookman, già vicinissimo all’addio lo scorso anno e in più di un’occasione ai ferri corti proprio con Gasperini nel corso di questa stagione. Nonostante questo Lookman ha messo a referto la sua migliore stagione in termini realizzativi, con 20 gol segnati di cui 15 solo in campionato. Un’altra annata da protagonista lo ha messo nel mirino di varie big europee e la sua valutazione è di circa 45 milioni.

A proposito di grandi stagioni in termini realizzativi il secondo big che potrebbe lasciare la Dea è Mateo Retegui. Al suo primo anno alla corte di Gasperini l’italoargentino si è trasformato in una macchina da gol, diventando il capocannoniere del campionato con 25 gol segnati. Su di lui ci sarebbe la Juventus in caso di addio di Dusan Vlahovic. Infine il terzo ed ultimo big a rischio è il brasiliano Ederson, vero e proprio faro del centrocampo nerazzurro. Manchester United, Liverpool, Newcastle, Barcellona, varie big europee hanno già avviato contatti preliminari con il giocatore, il cui contratto scade nel 2026 e che non sembra intenzionato a prolungare. Tre big in uscita, tre situazione da cui passa inevitabilmente il futuro dell’Atalanta e di colui che l’ha portata ad essere grande.