Il calciomercato Atalanta ha scelto Leandro Trossard per il post Lookman. Si aspettano nuove offerte per Giorgio Scalvini

Calciomercato Atalanta News: continua l’interesse per Giorgio Scalvini in Premier League

Nella giornata di oggi l’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi si è espresso sulla situazione di Ademola Lookman ribadendo la volontà del giocatore di lasciare Bergamo ma l’intenzione della società di non scendere a compromessi né con i possibili acquirenti né con l’attaccante nigeriano.

Il calciomercato Atalanta però come al solito non rimane fermo e si prepara già in anticipo valutando diversi profili nel reparto offensivo per andare a sostituire il giocatore in caso di cessione, le trattative in uscita però potrebbero non limitarsi al reparto offensivo visto che uno dei difensori è ricercato da alcune squadre di Premier League.

Chi potrebbe lasciare l’Atalanta in questa estate è il difensore classe 2003 Giorgio Scalvini che l’ultimo anno ha giocato solamente 8 partite per via dei troppi infortuni ma che nella prossima stagione, se riuscirà a rimanere sano, potrebbe prendere le redini della difesa tornando tra i migliori prospetti d’Europa.

Il suo addio potrebbe diventare realtà in caso il Newcastle o il Chelsea portino ai neroblu un’offerta ritenuta congrua che dovrà superare i 40 milioni già proposti e potrebbe dover toccare i 60 milioni visto che la dirigenza della Dea non sembra aver intenzione di liberare il ragazzo.

Calciomercato Atalanta News: Leandro Trossard in cima alla lista dei nomi per il post-Lookman

Visto che la partenza di Lookman rimane ancora possibile, il calciomercato Atalanta sta iniziando a scegliere alcuni possibili sostituti per la prossima stagione, i profili seguiti sono diversi e con caratteristiche differenti l’uno dall’altro ma tutti con un’unica finalità alzare il livello della rosa.

Il giocatore che sembra essere in cima alla lista è l’esterno sinistro belga di trent’anni Leandro Trossard che ha visto il suo spazio all’Arsenal ridursi dopo gli acquisti di Madueke e Gyokeres, il suo contratto è in scadenza nel 2026 e per questo i gunners potrebbero accettare un’offerta da 20 milioni.

Tra i vari giocatori però sono presenti anche attaccanti più classici che potrebbero dare al nuovo tecnico Ivan Juric la possibilità di affidarsi fin dall’inizio al suo classico 3-5-2 senza dover prima adattarsi al più offensivo 3-4-2-1 a cui Gasperini si è affidato nelle ultime stagioni.

Tra le punte valutate c’è anche il ventiduenne danese William Boving che veste la maglia dello Sturm Graz con cui ha vinto l’Austrian Bundesliga anche grazie ai suoi 11 gol e 8 assist in 30 partite, il suo costo può arrivare al massimo fino ai 15 milioni e l’Atalanta spera di replicare così l’acquisto di Hojlund di qualche anno fa.