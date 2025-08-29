Il calciomercato Atalanta non è ancora finito ed il club nerazzurro valuta alcune opportunità per rinforzare la rosa del club nerazzurro.

Calciomercato Atalanta, si chiude con due nuovi colpi

Mancano ormai 3-4 giorni ed il calciomercato Atalanta è tutt’altro che finito. Il club nerazzurro ha cambiato molto, dall’allenatore fino ai giocatori e in questi ultimi giorni potrebbe attuare qualche altro cambiamento e rinforzare ancora la rosa. In particolare al momento il club orobico potrebbe rinforzare con colpi per la difesa e la mediana.

Negli ultimi giorni l’Atalanta ha lavorato senza sosta per chiudere il colpo Musah, giocatore ritenuto non incedibile dal Milan. Proprio quando le parti sembravano formalizzare l’accordo l’infortunio – abbastanza grave – di Jashari ha cambiato letteralmente tutto mettendo in emergenza i rossoneri che prima di vendere Musah dovrebbero trovare un sostituto immediato.

La questione non è facile, anzi di difficile realizzazione e per questo i nerazzurri valutano alternative e nelle ultime ore si è avvicinata una pista già seguita in passato e che intriga e non poco la dirigenza del club bergamasco. L’Atalanta è tornata sul centrocampista del Genoa Frendrup e sarebbe pronta a presentare un’offerta da oltre 20 milioni di euro.

Calciomercato Atalanta, occhio al colpo dell’ultim’ora in difesa

Come scritto in precedenza il calciomercato Atalanta è più acceso che mai ed il club nerazzurro potrebbe presentare un doppio colpo in poche ore. Va inoltre detto che in caso di chiusura per il centrocampista, che sia Musah, Frendrup o altri il club potrebbe cosi cedere anche Brescianini, accostato a più riprese al Napoli di Antonio Conte.

Ma occhio anche ad uno dei punti deboli dell’Atalanta in questi anni e che la società – ascoltando le richieste di Juric – avrebbe intenzione di rinforzare attentamente. Stiamo parlando della difesa ed il club nerazzurro come riporta Sky Sport segue con attenzione Pietro Comuzzo, profilo accostato a diversi top club negli ultimi mesi.

Pochi giorni fa Comuzzo è stato inoltre vicino all’Al Hilal di Simone Inzaghi ma il giocatore vuole restare in serie A. Il prezzo di Comuzzo è di poco più di 30 milioni di euro, stessa cifra offerta dal club arabo e l’Atalanta c’è assolutamente. La Viola deve però trovare un sostituto e non è facile ma occhio a questi ultimi giorni di mercato.