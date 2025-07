Il calciomercato Atalanta deve sopperire all'addio di Retegui e i profili scelti per farlo sono quelli di Lorenzo Lucca, Georges Mikautadze ed Evan Ferguson

Calciomercato Atalanta News: Georges Mikautadze idea dalla Francia

Le prima cessione pesante del calciomercato Atalanta è stata conclusa nella giornata di ieri con la cessione di Retegui in Arabia Saudita che porterà nelle casse del club bergamasco una cifra superiore ai 60 milioni bonus compresi, la scelta riflette la strategia societaria vista anche negli anni passati e per il calciatore è l’occasione di monetizzare l’anno migliore della sua carriera.

Ora cambiano le carte in tavola e gli obiettivi nei trasferimenti della Dea che avranno effetti anche sulle operazioni che altre squadre cercheranno di fare con i neroblu o per giocatori che interessano anche ai bergamaschi.

Con l’addio del capocannoniere della scorsa Serie A l’Atalanta dovrà senza dubbio andare sul mercato per comprare un nuovo attaccante, visti anche gli infortuni di Scamacca e Touré che non li metteranno a disposizione di Juric immediatamente.

I profili seguiti dalla dirigenza sono principalmente tre e uno di quelli che più piace è quello di Georges Mikautadze, attaccante georgiano di ventiquattro anni dell’Olympique Lyonnais, che ha vinto il ricorso e il prossimo anno tornerà a giocare in Ligue 1, la richiesta dei francesi è di 30 milioni ma la trattativa potrebbe essere chiusa con 25 milioni se il giocatore spingesse per l’addio.

Calciomercato Atalanta News: Lorenzo Lucca o Evan Ferguson per presenza in area

Il primo obiettivo del calciomercato Atalanta per sostituire Retegui è però un altro, un giocatore che già conosce il campionato di Serie A e che lo scorso anno ha avuto la stagione migliore nonché quella della sua conferma a livello nazionale, per la quale ha avuto la prima convocazione con la maglia azzurra.

Si tratta di Lorenzo Lucca, attaccante ventiquattrenne dell’Udinese che lo scorso anno ha realizzato 12 gol e 2 assist il prezzo fatto dai friulani è di 40 milioni ma con un’offerta di 30 si potrebbe chiudere, con la Dea che andrebbe ad anticipare Napoli, Milan e Roma.

L’ultimo profilo che la Dea valuta come nuova punta titolare della squadra è l’irlandese classe 2004 Evan Ferguson che è tornato al Brighton dopo il prestito di sei mesi al West Ham, con il cambio di allenatore non ha trovato molto spazio tanto che quest’anno con due squadre ha giocato solo 21 partite segnando 1 gol.

Il suo prezzo è di circa 25 milioni e porterebbe in Italia una grande presenza in area e sotto porta abbinata ad un’ottima tecnica palla al piede, caratteristiche su cui però l’Atalanta può già contare in Scamacca e che lo fanno essere l’ultima scelta.