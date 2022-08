CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Ufficiale Soppy, Malinovskyi tra Marsiglia e Tottenham

Calciomercato Atalanta news, Malinovskyi scambiato con Under o Reguilon

La dirigenza dell’Atalanta sta ancora lavorando in questa sessione di calciomercato estivo al fine di sistemare la rosa a disposizione di mister Gian Piero Gasperini. Chi non sembra rientrare nei piani della società è Ruslan Malinovskyi, accostato al Nottingham Forest dove si è già trasferito Remo Freuler. In una storia su Instagram, la moglie del calciatore ha spiegato: “Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare la vita. La finestra di mercato sta volgendo al termine e ora siamo costretti a cercare opzioni. Cercare… perché c’è un motivo serio. Dovete leggere tra le righe. Ruslan si stava preparando per la nuova stagione e ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa, ma qualcosa è andato storto. Dovete sapere solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte. Vi dico questo perché per me è importante. Perché voi siete la parte grande della squadra.”

Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, per l’ucraino si potrebbero aprire le porte della Ligue 1 intavolando uno scambio con l’Olympique Marsiglia che porterebbe invece Cengiz Under nuovamente in Italia ma questa volta a Bergamo. Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, non è da sottovalutare nemmeno la possibilità di scambiare Malinovskyi con Sergio Reguilon, in uscita dal Tottenham di Paratici e Conte che preferirebbero avere a disposizione il ventinovenne piuttosto che lo spagnolo.

Calciomercato Atalanta news, ufficiale l’acquisto di Soppy dall’Udinese

Nel frattempo l’Atalanta ha reso ufficiale l’acquisto di Brandon Soppy dall’Udinese per questa finestra di calciomercato come si legge nel comunicato pubblicato sul sito del club: “Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo dall’Udinese del calciatore Brandon Soppy. Nato il 21 febbraio 2002 ad Aubervilliers, in Francia, è un esterno destro di piede che abbina velocità ed esplosività a tecnica: grazie alle sue qualità atletiche può coprire tutta la fascia. È cresciuto in una delle migliori scuole calcistiche europee, il Rennes, con cui ha fatto il suo debutto in Ligue 1 appena diciottenne nell’agosto del 2020 in un match pareggiato 1-1 con il Lilla. In quella stessa stagione arrivano anche le sue prime partite in competizioni europee, con due presenze in UEFA Champions League, entrambe contro il Siviglia nella fase a gruppi. Un anno fa il suo approdo in Italia tra le fila dell’Udinese: chiude la stagione con trenta presenze complessive, di cui 28 in Serie A, mostrando duttilità e lasciando intravedere potenzialità importanti. Ha vestito la maglia della Francia nelle giovanili, arrivando con l’U17 fino alla semifinale nel campionato europeo e al terzo posto nel Mondiale del 2019, competizione che l’ha visto protagonista con sei partite intere giocate e due assist. Nello scorso giugno ha fatto il suo debutto con l’U20 francese in un’amichevole contro l’Arabia Saudita. Benvenuto Brandon!”

