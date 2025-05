CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, PIOLI AL POSTO DI GASPERINI

Il calciomercato Atalanta, così per molte altre importanti squadre del nostro campionato, è condizionato dalla scelta dell’allenatore per la prossima annata calcistica 2025/2026. L’addio di Gian Piero Gasperini si starebbe infatti concretizzando dopo i rumors emersi negli scorsi mesi con l’ex tecnico di Genoa ed Inter che potrebbe finire sulla panchina della Roma dopo l’addio di mister Claudio Ranieri. A questo punto i dirigenti della Dea devono per forza di cose ragionare su un sostituto del Gasp e c’è un profilo in particolare che sta scalando le gerarchie nelle ultime ore.

Il nome che potrebbe fare al caso dei bergamaschi è quello di Stefano Pioli, esonerato dal Milan nel 2024 e adesso alla guida dell’Al-Nassr. L’ex interista si era detto pronto all’esonero già dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica per mano dei giapponesi del Kawasaki Frontale e adesso il suo ritorno in Serie A appare possibile. Le indiscrezioni rivelano che i dirigenti atalantini avrebbero preso contatto con l’entourage dell’allenatore così da sondare la disponibilità a firmare per un’altra squadra. Le alternative sono per ora rappresentate da due tecnici in particolare, ovvero Maurizio Sarri e Thiago Motta.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, CERCATI RETEGUI E PASALIC

Il calciomercato Atalanta passa quindi direttamente dalla scelta del nuovo allenatore ma nel frattempo non mancano le possibili trattative per quanto riguarda i giocatori dell’organico. Se dovesse realmente approdare alla Roma, mister Gasperini potrebbe essere seguito da Mario Pasalic, centrocampista croato che farebbe comodo ai giallorossi. Nella Capitale si discute molto anche dell’eventuale partenza di Leandro Paredes, per il quale il Boca Juniors sarebbe pronto all’offensiva pur di riportarlo in argentina, e l’ex milanista sarebbe utile per rimpolpare la mediana.

Un problema potrebbe invece essere rappresentato dall’addio di Mateo Retegui, fresco vincitore del titolo di capocannoniere della Serie A 2024/2025 grazie ai venticinque gol segnati in trentacinque presenze stagionali. Il club che desidererebbe accaparrarselo con maggior insistenza risulta essere la Juventus, che potrebbe presto cedere Dusan Vlahovic in Inghilterra. I bianconeri vorrebbero inserire i cartellini di Mbangula e Savona nella trattativa così da coprire i 55 milioni di euro richiesti per l’italoargentino aggiungendo un conguaglio da 15 milioni.