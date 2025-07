CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: VLAHOVIC ALLO SPEZIA

Nel raccontare del calciomercato Atalanta, qualche giorno fa avevamo riportato del caldissimo asse con lo Spezia. Ebbene, in queste ore un calciatore della Dea sta per trasferirsi in Liguria: si tratta di Vanja Vlahovic e, almeno a parere personale, non si tratta di un colpo da considerarsi “minore”.

Juric ricoverato per un’infiammazione alle vie respiratorie/ Salta l’inizio del primo ritiro (15 luglio 2025)

Certo: Vanja Vlahovic ha messo a referto appena tre presenze in Serie A per un totale di 57 minuti, ma ha fatto le onde in Primavera e poi ha replicato in Serie C con l’Atalanta U23, con un totale di 24 gol (e 6 assist) in 43 presenze, raggiungendo in entrambi i casi i playoff in cui ha realizzato tre reti in 10 apparizioni.

Calciomercato Atalanta News/ Nuove sirene arabe per Ederson, il sostituto è McAtee (14 luglio 2025)

Insomma: Vanja Vlahovic è un attaccante che probabilmente avrebbe meritato una chance in prima squadra, soprattutto se consideriamo che il calciomercato Atalanta ha appena salutato Mateo Retegui (il capocannoniere dell’ultima Serie A) e potrebbe fare lo stesso con Ademola Lookman.

Certamente il serbo non sarebbe stato il risolutore di tutti i problemi nell’attacco orobico, ma un profilo come il suo, di calciatore che sa vedere la porta con innato fiuto della rete, avrebbe fatto comodo dalla panchina, dandogli fiducia in qualche partita di secondo piano o negli impegni tra una partita e l’altra di Champions League, e perché no anche in Europa. Invece, Vlahovic giocherà con lo Spezia nella prossima stagione.

Calciomercato Atalanta News/ Ecco un portiere dal Milan ma il Diavolo vorrebbe un difensore (13 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, LA DEA CONTROLLA VLAHOVIC

Bisogna anche dire che la cessione del calciomercato Atalanta non è definitiva: anzi, Vanja Vlahovic va a giocare nello Spezia in prestito secco, al termine della stagione farà comunque ritorno a Bergamo e la Dea ha previsto un bonus per la crescita da corrispondere alla società ligure. Per quello che l’attaccante serbo ha fatto nel corso delle ultime stagioni era inevitabile che gli orobici volessero valutare il da farsi, sicuramente un anno in una Serie B comunque competitiva potrebbe aiutare la crescita del ragazzo ma anche così stona qualcosa, da tanti punti di vista.

I paragoni sono sempre scomodi, ma non possiamo fare a meno di pensare che Vanja Vlahovic sia nato nel 2004: ha per esempio un anno meno di Jude Bellingham, che alla sua età aveva già giocato 34 partite in Champions League, 92 in Bundesliga ed era reduce da una stagione fulminante nel Real Madrid. Magari lui rappresenta un unicum? Non proprio, Bukayo Saka era titolare da tre anni nell’Arsenal ma di esempi da fare ce ne sarebbero parecchi. È il solito discorso del talento giovane di cui in Italia ci si fida sempre poco, in questo caso parliamo di un calciatore straniero ma, essendo comunque emerso nel vivaio dell’Atalanta, il tema può essere lo stesso. Al netto di ciò, vedremo se Vanja Vlahovic sarà protagonista anche in Serie B nello Spezia e cosa poi la Dea sceglierò eventualmente di fare.