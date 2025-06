Calciomercato Atalanta News: la Dea può puntare su Filip Kostic per la fascia, ma il Fenerbahçe può essere una rivale.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS: UN’IDEA DALLA JUVENTUS

Per quanto riguarda il calciomercato Atalanta, siamo ancora in una situazione che potremmo definire di stallo: da tempo ormai sappiamo che Ivan Juric è il nuovo allenatore e dunque l’impianto di gioco, nelle idee e nelle caratteristiche di modulo e calciatori, resterà quello che con Gian Piero Gasperini ha permesso alla Dea di spiccare il volo.

Tuttavia, bisogna capire quali saranno i calciatori che saranno alle dipendenze di Juric: tra possibili cessioni e nuovi arrivi lo scenario è in divenire, certamente però la società sta prendendo le sue misure per consegnare al tecnico croato i rinforzi giusti.

Uno di questi nomi potrebbe essere quello di Filip Kostic: convocato al Mondiale per Club dalla Juventus, titolare contro il Manchester City, per lui ha speso belle parole Igor Tudor ma, nonostante questo, la cessione potrebbe essere imminente anche perché il laterale serbo ha il contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio importante.

Senza il rinnovo difficilmente resterà con il rischio di perderlo a parametro zero il prossimo anno, anche perché stiamo parlando di un classe ’92. Al calciomercato Atalanta potrebbe fare comodo: esterno mancino che ha gamba, accelerazione e tecnica, nel calcio proposto da Juric potrebbe trovare la sua giusta collocazione.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, UNA CONCORRENTE PER KOSTIC

Il calciomercato Atalanta potrebbe dunque puntare su un elemento come Filip Kostic: il serbo è stato in primissimo piano negli anni dell’Eintracht Francoforte, nella Juventus in particolar modo la sua prima stagione è stata parecchio positiva (anche 3 gol in Serie A) ma nella seconda Kostic ha perso la maglia da titolare, ha giocato meno e ha dato la sensazione di essere in calo in termini generali. Dopo aver vinto la Coppa Italia, è stato ceduto in prestito al Fenerbahçe: qui è stato allenato da José Mourinho e ha avuto un’annata che possiamo considerare buona.

È rientrato alla base, e la Juventus ha deciso di portarlo negli Stati Uniti anche per valutarlo; come detto, sembra comunque che senza rinnovo a certe cifre arriverà la cessione. Il calciomercato Atalanta ci sta seriamente pensando, ma deve fare i conti con una rivale: proprio il Fenerbahçe, che starebbe valutando l’opzione di riportare l’esterno serbo a Istanbul. Anche i gialloblu stanno facendo le loro manovre in termini di calciomercato, hanno già ceduto Edin Dzeko e potrebbero riportare Kostic nella rosa, dipenderà anche dalla volontà del serbo che può decidere il suo futuro, difficilmente comunque ancora alla Juventus.