Calciomercato Atalanta News, la società pronta ad un regalo

Il calciomercato Atalanta può finalmente partire. La vittoria contro la Roma ha garantito agli uomini di Gianpiero Gasperini l’ennesima qualificazione consecutiva alla Champions e il club può già pensare al prossimo anno. L’Atalanta sacrificherà – come capita d’altronde quasi ogni anno – giocatori sul mercato ma è anche a caccia di nuovi interessanti talenti.

Il club starebbe valutando un nome nuovo per il reparto offensivo, un giocatore già seguito da Napoli e Roma in passato e che si adegua sicuramente a ciò che chiede Gasperini ai propri giocatori. Secondo alcune indiscrezioni l’Atalanta è sulle tracce di Malik Tillman, giovane e talentuoso jolly del Psv Eindhoven e giocatore ambito da diversi club europei.

Il giocatore può far bene sia come mezzala di centrocampo ma soprattutto gli orobici pensano a Tillman come possibile sostituto di Ademola Lookman, calciatore molto ambito sul mercato e con diversi club che sono sulle sue tracce. Il giocatore nigeriano dovrebbe lasciare il club al termine di questa stagione e sulle sue tracce ci sono Napoli, Manchester United e Atletico Madrid. Per questo l’Atalanta pensa già al sostituto.

Calciomercato Atalanta News, Tillman è il candidato a sostituire Lookman

Nel corso dell’ultima stagione Tillman ha trascinato il Psv Eindhoven con 11 gol e 3 assist in 25 partite ed è pronto a muovere il calciomercato Atalanta. La formazione nerazzurra è molto attenta ai giovani in rampa di lancio, parliamo di un classe 2002 e un profilo che puoi portare a casa per soli 20 milioni di euro. Sarebbe un’opportunità molto interessante e stuzzica la famiglia Percassi.

A fine anno in casa Atalanta potrebbe esserci una nuova e interessante rivoluzione. Lookman è sul piede di partenza ma anche altri giocatori della rosa potrebbero partire, uno su tutti il brasiliano Ederson che la società bergamasca valuta circa 50 milioni di euro e a fine anno potremmo vedere una doppia cessione di altissimo livello.

Il calciomercato Atalanta dovrà comunque risolvere in primo luogo la situazione relativa al futuro di Gianpiero Gasperini. L’allenatore è ambito da diversi club, piace a Milan ed è uno dei nomi seguiti dal Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Intanto c’è da registrare questo nuovo nome, l’Atalanta segue con attenzione Tillman.