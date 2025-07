Calciomercato Atalanta news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. C'è Ahanor ma occhio a Retegui 4 luglio 2025

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, RETEGUI TRA MILAN E ARABIA SAUDITA

ll calciomercato Atalanta è in piena fase di sviluppo con l’arrivo di mister Juric al posto del tecnico Gian Piero Gasperini quando mancano ormai pochi giorni all’inizio del raduno estivo. I bergamaschi ripartiranno in vista della nuova stagione a cominciare dal prossimo 15 di luglio ma al momento non è affatto chiaro se verranno riconfermati o meno tutti gli elementi che facevano parte dell’organico della prima squadra lo scorso anno.

Se da una parte il brasiliano Ederson sarebbe finito nel mirino dell’Inter, che sta frenando l’eventuale operazione in entrata a causa della richiesta di 70 milioni di euro per il cartellino del centrocampista individuato per rimpiazzare il partente Hakan Calhanoglu, dall’altra anche il Milan avrebbe messo gli occhi su un calciatore atalantino.

Si tratta di Mateo Retegui, oriundo della Nazionale italiana maggiore e capocannoniere dell’ultimo campionato di Serie A 2024/2025 con 25 reti segnate in 36 presenze stagionali, condite pure da otto assist vincenti. Su di lui si registra il forte interesse del Milan, desideroso di dare un altro attaccante a mister Massimiliano Allegri, ed una società militante nel campionato saudita.

Gli arabi dell’Al-Qadsiah, secondo quanto emerso nelle scorse ore dopo non aver chiuso per Moise Kean della Fiorentina, sarebbero addirittura disposti a sborsare la bellezza di 60 milioni di euro per convincere l’Atalanta a privarsi del suo bomber, il quale andrebbe a percepire addirittura fino a 20 milioni di euro di stipendio all’anno. Il Milan lo vorrebbe dunque per soddisfare i desideri di Allegri, che lo avrebbe già voluto nell’ultima avventura alla Juventus, ma non ha alcuna intenzione di arrivare a toccare quelle cifre, preferendo piuttosto virare su altri profili da alternare al messicano Gimenez.

CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS, VISITE MEDICHE PER AHANOR

Il calciomercato Atalanta sta mettendo a segno un altro prestigioso colpo in prospettiva con l’acquisto di Honest Ahanor dal Genoa. I nerazzurri, da ormai diversi anni, si sono sempre dimostrati essere una delle società più attente ai giovani talenti del panorama internazionale, riuscendo molto spesso a farli crescere in maniera importante e raccogliendone i frutti pure tramite le prestazioni in campo, trasformandole in successi per il club.

L’ultimo nome del calciomercato Atalanta che si aggiunge a questo speciale elenco è dunque quello di Ahanor, arrivato questa mattina in quel di Bergamo per svolgere le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Dea. Appena diciassettenne, il italiano con cittadinanza nigeriana ha stupito tutti con il suo rendimento vestendo la maglia del Genoa e per aggiudicarselo i lombardi hanno sborsato 16 milioni di euro più 4 di bonus battendo la concorrenza di altre pretendenti di prestigio come la Roma, il Chelsea, il Milan ed il Monaco.