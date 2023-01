CALCIOMERCATO ATALANTA NEWS/ Zapata potrebbe partire così come Boga

Calciomercato Atalanta news, Zapata potrebbe lasciare la Dea

L’Atalanta sta sistemando l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini in questa finestra invernale di calciomercato. In attacco i nerazzurri hanno da poco completato un’operazione in uscita con la cessione all’Olympique Marsiglia di Ruslan Malinovskyi, dato in partenza da Bergamo da ormai diverso tempo, ma i lombardi devono stare attenti anche agli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i bergamaschi potrebbero infatti lasciar andare anche il colombiano Duvan Zapata nel caso in cui arrivassero offerte non inferiori ai 20 milioni di euro e che non includano la formula del prestito. Sotto contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2024, Zapata un anno fa era stato cercato con una certa insistenza dal Newcastle.

Sempre ragionando sui possibili movimenti in uscita dal reparto avanzato, l’Atalanta deve guardarsi le spalle anche per trattenere Jérémie Boga in questo gennaio di calciomercato invernale. Arrivato dal Sassuolo proprio nel mese di gennaio dello scorso anno, il ventiseienne ivoriano non sembra aver convinto del tutto l’ambiente ed ha senza dubbio fornito un contributo al di sotto delle aspettative. Ora per l’attaccante, valutato 15 milioni di euro come rivelato da Alfredo Pedullà, si potrebbero aprire le porte della Fiorentina, interessata a potenziarsi davanti come suggerito dall’interesse manifestato pure nei confronti di Belotti della Roma.

