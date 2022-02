CALCIOMERCATO ATALANTA/ Niente da fare per Soppy dell’Udinese

CALCIOMERCATO ATALANTA: SOPPY RESTA A UDINE

Il calciomercato si è concluso ufficialmente nella giornata di ieri e l’Atalanta ha provato a potenziare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini come meglio ha potuto. I bergamaschi hanno tentato di aggiudicarsi anche un nuovo innesto nel corso dell’ultimo giorno di trattative senza però ottenre un risultato positivo. Secondo quanto rivelato dal Messaggero Veneto, i nerazzurri avrebbero infatti sondato Brandon Soppy, diciannovenne di proprietà dell’Udinese.

Stando all’indiscrezione la proprietà dei bianconeri avrebbe deciso di trattenere il terzino francese attualmente sotto contratto fino al giugno del 2026 lasciando quindi l’Atalanta a mani vuote. Prelevato dal Rennes ad agosto dello scorso anno, Soppy in questa stagione ha sin qui disputato un totale di 591 minuti spalmati in 18 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia, rimediando purtroppo anche quattro cartellini gialli. Possibile che le due società tornino a parlare di Soppy in estate.

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Dopo il calciomercato invernale l’Atalanta riparte con due volti nuovi, ovvero quelli di Jeremie Boga, prelevato dal Sassuolo, e di Valentin Mihaila, ufficializzato dal Parma proprio nella giornata di ieri. I lombardi hanno anche completato quattro cessioni tra cui la più importante è senza dubbio quella di Robin Gosens all’Inter. Insieme col tedesco sono poi partiti pure Mattiello, in direzione Alessandria, Piccoli, al Genoa, e Lovato al Cagliari.

