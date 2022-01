CALCIOMERCATO ATALANTA/ Piace Doekhi, il punto su Miranchuk e Piccoli

La sessione di calciomercato invernale può essere il momento utile per cominciare a ragionare anche in vista dell’estate ed in questo senso l’Atalanta vorrebbe già essere certa di poter mettere le mani su un calciatore in particolare. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttoatalanta.com e dalla stampa olandese infatti, i bergamaschi avrebbero messo nel mirino Danilo Doekhi, sotto contratto con il Vitesse fino al termine della stagione, ovvero giugno 2022.

Difensore ventitreenne originario del Suriname ma con passaporto olandese e già capitano dei gialloneri, Doekhi quest’anno ha sin qui collezionato 22 apparizioni complessiv tra campionato e coppe varie, impreziosite pure da due reti messe a segno. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di accordarsi con il calciatore ed il suo entourage in modo da aggiudicarselo a parametro zero dal prossimo luglio.

Il calciomercato terminerà soltanto alla fine di questo mese di gennaio ed in orbita Atalanta continuano a circolare voci riguardanti qualche cessione. Nello specifico sia Aleksej Miranchuk che Roberto Piccoli potrebbero salutare il club allenato da mister Gasperini a causa dell’interesse mostrato soprattutto dal Genoa. Per il primo però, accostato pure all’Hellas Verona, in queste ore cresce la possibilità che il Torino possa strapparlo alla concorrenza.

