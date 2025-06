Calciomercato Atalanta News, primi colpi in vista del nuovo tecnico.

Il calciomercato Atalanta si preannuncia dirompente ma allo stesso tempo il club nerazzurro vuole prima decidere chi sarà il nuovo tecnico del club. Tanti nomi nel mirino, piace Thiago Motta ma occhio anche a piste alternative che portano a Ivan Juric e a Patrick Vieira, quest’ultimo finito anche nel mirino dell’Inter per il post Inzaghi (opzione difficile).

Intanto la società però già lavora al mercato, servono rinforzi in tutti i reparti per il nuovo tecnico che avrà inoltre anche i rientri di Scamacca e Scalvini, entrambi alle prese con gravi infortuni in questa stagione. Il club nerazzurro vuole rinforzare la difesa, reparto che ha avuto grandi difficoltà quest’anno, complice gli infortuni di Scalvini e Koussounou.

Secondo alcune indiscrezioni la Dea ha messo nel mirino il difensore del Bologna Sam Beukema, centrale valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il club nerazzurro vuole rinforzare un reparto e svecchiarlo visto giocatori ormai verso fine carriera come Dijmsiti e soprattutto l’oramai ex capitan Toloi. Ma non è l’unico reparto nel mirino.

Calciomercato Atalanta News, deciso il sostituto di Ederson

Molti movimenti nel calciomercato dell’Atalanta arriveranno anche a centrocampo dove è sempre più vicino all’addio il brasiliano Ederson. L’ex Salernitana potrebbe raggiungere Simone Inzaghi in Arabia Saudita con l’Al Hilal pronto ad offrire al club oltre 60 milioni di euro per il giocatore e la società guarda già al sostituto.

Tanti nomi sondati all’estero ma occhio con il club orobico che guarda con attenzione al centrocampista del Genoa Frendrup, giovane rivelazione nell’ultima stagione. Il giocatore può partire alla giusta offerta e la formazione rossoblù chiede anche in serie A circa 20 milioni di euro per il suo cartellino, la trattativa è tutt’altro che impossibile.

Occhio anche all’attacco dove l’Atalanta guarda ancora in casa Bologna ed è interessato ad un giovane talento argentino. Il club guarda con attenzione a Dominguez, esterno che in questa stagione ha mostrato parte del suo talento; guardando ai giovani Dominguez viene visto come un acquisto in prospettiva, magari da acquistare insieme ad un altro esterno, per sostituire il partente Lookman.