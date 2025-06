Calciomercato Atalanta News, la società già al lavoro

Con l’arrivo di Ivan Juric in panchina ora è tempo per il calciomercato Atalanta di fare sul serio. Il club nerazzurro sta programmando la prossima stagione con una squadra che, disputerà campionato e Champions League, e potrebbe subire diverse modifiche rispetto alla formazione titolare di Gasperini. Il club sta valutando vari nomi e ha un obiettivo concreto.

La pista Ricci Milan sembra essersi in parte raffreddata e Ivan Juric avrebbe chiesto il centrocampista del Torino come obiettivo prioritario per il centrocampo. Il giocatore piace molto e potrebbe prendere il posto di Ederson, il cui futuro è diviso tra Premier League (piace a Liverpool e Manchester United) e Arabia Saudita con l’Al Hilal pronto ad accoglierlo anche dopo il Mondiale per club.

Insomma l’Atalanta è pronta a rivoluzionare la rosa e Juric vuole Ricci a tutti i costi, il centrocampista della Nazionale è valutato circa 30 milioni di euro ma visto i nomi in uscita non è una cifra impossibile per la società che dirige la famiglia Percassi. Poi il club sta valutando vari nomi e intanto ha provveduto al riscatto ufficiale di Brescianini e Samardzic.

Calciomercato Atalanta News, un difensore in entrata ed uno in uscita

Il calciomercato Atalanta potrebbe vedere novità anche per il pacchetto difensivo e la società in primo luogo vuole valutare al meglio le condizioni di Giorgio Scalvini. Il giovane talento nerazzurro ha vissuto un grave infortunio e il suo futuro preoccupa, l’Atalanta deve decidere se intervenire o meno sul mercato, gli orobici ci pensano seriamente.

In difesa il club nerazzurro lavora al ritorno del difensore Koussonou, nell’ultima stagione a Bergamo ma in prestito dal Bayer Leverkusen. Il calciatore ha ben figurato in questa stagione e l’Atalanta lavora all’acquisto a titolo definitivo del giocatore, i tedeschi valutano il giocatore poco di più di 20 milioni di euro.

Ma acquisti e non solo con il club nerazzurro che lavora anche alle uscite e potrebbe partire Dijmsiti, giocatore che Gasperini vorrebbe volentieri portare con sè alla Roma. Il centrale è un profilo molto esperto e potrebbe aiutare i problemi del club giallorosso, un affare low cost ma strettamente legato all’arrivo di Koussonou.