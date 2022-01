CALCIOMERCATO ATALANTA/ Rinnovo per Rossi, Gasperini: “Recuperi importanti”

Il calciomercato invernale terminerà solamente alla fine di gennaio ed intanto proseguono gli impegni ufficiali anche per l’Atalanta. Nella giornata di ieri i bergamaschi hanno sconfitto l’Udinese in trasferta per ben 6 a 2 nonostante le diverse assenze registrate su entrambi i fronti tra infortuni di lungo corso e stop dovuti alle positività per Covid-19. Al termine della gara, l’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ha sottolineato proprio quest’aspetto, ribadendo come i recuperi di diversi calciatori possano essere dei veri e propri acquisti di mercato.

L’allenatore dei bergamaschi ha spiegato: “E’ importante aver recuperato Pessina, così come Musso e Palomino, ora si sono positivizzati altri tre giocatori, speriamo di recuperare il prima possibile questi ragazzi. Oggi non avevamo giocatori come Boga, Sportiello, Piccoli… per noi sarà importante recuperare anche Gosens, Freuler e Zapata. Ora ci aspettano partite toste in cui tenere duro a partire dal Venezia in Coppa Italia, Boga speriamo di averlo il prima possibile.”

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MOSSE DEI BERGAMASCHI

Aspettando quindi di poter contare anche sull’acquisto più importante di questa fase di calciomercato, ovvero quel Jeremie Boga prelevato dal Sassuolo, la dirigenza dell’Atalanta lavora anche su altri fronti. Nei giorni scorsi infatti la società lombarda ha prolungato il contratto del portiere Francesco Rossi: il trentenne ha firmato un biennale così da restare a Bergamo per almeno altri due anni.

