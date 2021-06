Calciomercato Atalanta/ Affare Romero: 45 milioni dal Manchester United!

Calciomercato Atalanta: Romero riscattato, ma su di lui irrompe il Manchester United

Cristian Romero, appena nominato miglior difensore dell’ultimo campionato, verrà riscattato dall’Atalanta con anticipo rispetto ai piani iniziale. E’ questa una delle prime mosse di calciomercato della formazione bergamasca.Il suo prestito biennale dalla Juventus, infatti, prevedeva una cifra di 16 milioni di euro da versare al termine del primo anno nel caso in cui l’argentino avesse convinto i Percassi a investire su di lui.

LAZIO-SARRI, LA LUNGA NOTTE A FORMELLO/ Incontro col tecnico, ecco le richieste

E così è stato, visto la splendida stagione, culminata con l’esordio in Nazionale delle notte scorsa contro il Cile. Un vero e proprio regalo concesso dalla dirigenza bianconera che è stato accolto e scartato con piacere da quella orobica, ma che potrebbe anche essere sacrificato per costruire un’Atalanta ancora più forte. Il Manchester United, infatti, avrebbe offerto 45 milioni di euro per il difensore che andrebbe a comporre, con Maguire, una coppia centrale tra le più forti e granitiche d’Europa. Dopo l’affare Diallo, venduto per 30 milioni durante la sessione di calciomercato di gennaio, la Dea è pronta nuovamente a fare affari con i Red Devils. In linea con gli anni precedenti, Sartori e Percassi cercheranno di costruire una squadra più forte partendo da una cessione illustre e remunerativa, nella speranza che il risultato sia lo stesso degli anni precedenti.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Milinkovic-Savic in cima alle richieste dell'Allegri-bis

Calciomercato Atalanta: daTomiyasu a Kovalenko, il mercato in entrata

Il calciomercato dell’Atalanta sta entrando nel vivo. Un mercato come sempre ricco di idee e con molte operazioni in entrata e in uscita. Il dopo Romero sarebbe già stato individuato. Il giovane Takehiro Tomiyasu, difensore del Bologna, sostituirebbe l’argentino, offrendo gioventù, esperienza nel nostro campionato e duttilità, visto che ha giocato sia da centrale che da esterno e non dovrebbe avere problemi ad adattarsi alla difesa a tre di Gasperini. Il difensore giapponese potrebbe essere inserito nella trattativa Barrow, che verrà riscattato dai felsinei per 15 milioni di euro. Considerando che il suo valore si aggira intorno a quella cifra, potrebbe essere un’operazione molto vantaggiosa per i bilanci di entrambe le società. Non solo Tomiyasu, però, per rinforzare la Dea.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Zhang-Inzaghi, se parte Lautaro piace Raspadori

Anche Ilicic è sul piede di partenza e per sostituirlo Sartori sta pensando al classe 2002 Janis Antiste, ultima stagione al Tolosa, in Ligue 2, profilo che sarebbe tutto da scoprire per il nostro campionato, ma che potrebbe rivelarsi molto interessante in prospettiva futura, vista la giovane età e il basso costo del cartellino, per un giocatore in scadenza nel 2022. Oltre al francese, per la mediana, da rafforzare per dare respiro a De Roon e Freuler, interessa molto il centrocampista norvegese della Sampdoria Morten Thorsby che potrebbe lasciare i liguri per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, senza dimenticare che il primo rinforzo per la nuova stagione sarà quel Viktor Kovalenko che, arrivato a gennaio dallo Shakthar Donetsk, ha avuto sei mesi per ambientarsi e sarà pronto già dal primo giorno di ritiro, visto la sua esclusione dai 26 dell’Ucraina per Euro 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA