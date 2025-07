Calciomercato Atalanta: la stellina inglese del Marsiglia è stato individuato dalla società bergamasca come rimpiazzo ideale del nigeriano (29 luglio 2025)

CALCIOMERCATO ATALANTA, LOOKMAN AI SALUTI

Il calciomercato Atalanta è prossima a cedere Lookman. Dopo l’addio a peso d’oro di Retegui in Arabia Saudita, il club orobico saluta anche l’eroe di Dublino che con una meravigliosa tripletta decise la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

L’Inter ha presentato un’offerta da 43 milioni di base fissa +3/4 di bonus e sebbene non tocchi la fantomatica “quota 50” richiesta dalla Dea, Percassi potrebbe accontentarsi e far partire il giocatore che non vede l’ora di giocare a San Siro.

Detto ciò, i bergamaschi hanno bisogno di un sostituto al più presto, così da regalare subito a Juric la nuova ala offensivo con estro e velocità oltre a Sulemana. Il nome che in queste ore sta circolando insistentemente è quello di Jonathan Rowe.

CALCIOMERCATO ATALANTA, ROWE NEL MIRINO

Il calciomercato Atalanta vuole Rowe come dopo Lookman. Il calciatore è in uscita dal Marsiglia dopo Aver disputato ottime stagioni col Norwich dove ha dimostrato le sue qualità, finendo nel mirino di diverse squadre anche italiane come la Roma.

Con la Nazionale inglese U21, Rowe si è laureato campione d’Europa mettendo a referto anche un assist nella finale contro la Germania vinta per 3-2 ai supplementari. L’attaccante è andato a segnato all’esordio con la Repubblica Ceca, prendono parte a 6 partite di cui 4 dal primo minuto.

Riscattato dal Norwich per 15 milioni, Rowe è valutato tra i 25 e i 30 milioni dunque una cifra totalmente accessibile per l’Atalanta, soprattutto dopo che l’OM ha chiuso il colpo Paixao e ha bisogno sia di soldi che di spazio in rosa.