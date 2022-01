CALCIOMERCATO ATALANTA/ Visite per Piccoli al Genoa, Miranchuk può restare

CALCIOMERCATO ATALANTA: PICCOLI ATTESO DAL GENO

La sessione di calciomercato invernale sta per concludersi ed in casa Atalanta si sta lavorando per sistemare l’organico a disposizione di mister Gian Piero Gasperini con le ultime mosse in entrata ed in uscita. Chi dovrebbe salutare i bergamaschi in queste ore è Roberto Piccoli, che secondo le indiscrezioni più recenti è atteso infatti nella gioranta odierna dal Genoa per effettuare le visite mediche di rito.

Attaccante classe 2001, Piccoli era stato accostato anche alla Sampdoria in queste settimane ma dovrebbe ora sposare la causa dei rossoblu con la formula del prestito fino al termine della stagione. Per lui si tratta di una seconda avventura in Liguria dopo aver giocato lo scorso anno con lo Spezia. Resta da capire chi verrà poi ceduto per far posto a Jeremie Boga, preso dal Sassuolo ma non ancora tesserato ufficialmente

CALCIOMERCATO ATALANTA: LE MANOVRE DEI BERGAMASCHI

Chi non dovrebbe più dire addio all’Atalanta in questo frenetico finale della finestra calciomercato potrebbe essere Aleksej Miranchuk. Il ventiseienne russo era dato in partenza per tornare a vestire la maglia del Khimki in patria se non addirittura in procinto di rescindere il proprio contratto per poi accasarsi altrove a parametro zero. Tuttavia, i problemi di salute che stanno affliggendo Josip Ilicic starebbero convincendo mister Gasperini ed i dirigenti a trattenerlo così da contare su un altro calciatore offensivo.

