Il calciomercato Barcellona ha come primi obiettivi in attacco Nico Williams o Luis Diaz. Marc-Andre ter Stegen può lasciare la Spagna

Calciomercato Barcellona News: Marc-Andre ter Stegen fuori dal progetto

Dopo la grande prima stagione alla guida dei blaugrana Hansi Flick ha un solo obiettivo per il futuro, ovvero quello di realizzare il triplete o comunque portare a casa la Champions League, che in Catalogna manca dal 2015, quando è stata vinta da Luis Enrique nella finale di Berlino contro la Juventus. Nonostante i problemi economici della società il calciomercato Barcellona ha intenzione di completare grandi colpi e soprattutto diversi con anche la possibilità di vedere qualche sacrificio per mantenere il bilancio il più possibile in linea con gli obblighi de La Liga e della UEFA.

Il giocatore che dovrebbe essere il sacrificato principale dovrebbe essere Marc-Andre ter Stegen, il portiere tedesco infatti dopo l’infortunio non è mai riuscito a riguadagnarsi il posto da titolare e con la conferma di Szczesny e l’acquisto di Joan Garcia finirà in fondo alle gerarchie. La volontà del trentatreenne tedesco sarebbe quella di rimanere a Barcellona ma se spinto dalla società potrebbe accettare di andarsene, ad oggi le squadre che potrebbero essere la sua destinazione sembrerebbero essere due, il Galatasaray e l’Inter, ma solo in caso di decisione di dare un cambio a Sommer per l’età avanzata.

Calciomercato Barcellona News: Nico Williams o Luis Diaz aggiunta in attacco

Il calciomercato Barcellona poi vuole continuare a rinforzare il suo reparto offensivo e ha messo nel mirino due giocatori di grande talento e per cui dovrà essere disposto a spendere una cifra molto elevata, il primo dei due è apprezzato da diverso tempo, tanto che anche la scorsa estate era stato contattato. Si tratta di Nico Williams, esterno spagnolo classe 2002 dell’Athletic Bilbao e grande amico di Lamine Yamal, i blaugrana dovranno essere disposti a spendere tra i 70 e i 100 milioni ma riuscire anche a superare la concorrenza del Bayern Monaco e del Chelsea.

L’alternativa al talento spagnolo è un altro esterno sinistro con grande fiuto del gol e grande capacità nel dribbling e nell’uno contro uno ma con più esperienza del giovane basco, si tratta di Luis Diaz, colombiano di ventotto anni del Liverpool. Quest’anno con i reds ha giocato sia come esterno sinistro che all’occorrenza come falso nueve segnando 13 gol e fornendo 7 assist in 36 partite di Premier League, gli inglesi chiedono circa 70 milioni per liberare l’attaccante ma i blaugrana proveranno ad abbassare le loro richieste per evitare spese troppo pesanti per le casse del club.