CALCIOMERCATO BARI NEWS/ Benfica su Caprile, in arrivo Esposito e Achik

Calciomercato Bari news, anche il Benfica sulle tracce di Caprile

Il Bari sta vivendo una stagione da protagonista in Serie B e in questa finestra di calciomercato invernale deve guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi giocatori migliori. Secondo quanto rivelato da Tuttobari.com, il portiere Elia Caprile avrebbe attirato su di sè l’attenzione di una squadra importante del massimo campionato come il Napoli ma non solo, visto il recente interesse espresso nei suoi confronti dal Benfica.

Sotto contratto con i Galletti fino al 30 giugno del 2025, per Caprile le Aquile vorrebbero davvero fare sul serio sebbene i pugliesi la pensino diversamente: l’intenzione del Bari è infatti quella di trattenere Caprile almeno fino al termine della stagione così da puntare alla promozione con lui tra i pali e cercare poi di monetizzare il più possibile dalla sua partenza nel corso della prossima estate.

Detto della possibile partenza di Caprile, il Bari sta pensando anche a qualche movimento in entrata in questa sessione invernale di calciomercato. Per l’attacco si segue infatti l’attaccante Sebastiano Esposito, di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito all’Anderlecht. Il classe 2002 sarebbe ben disposto a vivere un’esperienza con i baresi lasciando il Belgio anche nell’immediato. Tutto rimandato invece per Ismail Achik: per il ventiduenne dell’Audace Cerignola si comincerà a trattare solo in ottica estiva.

