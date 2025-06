Calciomercato Bari News: Andrea Belotti il bomber per la promozione

Il mondo biancorosso della squadra pugliese rischia di vedere l’ennesimo scossone con la possibile cessione della squadra di parte di Aurelio De Laurentiis ad un fondo americano, questo però non dovrebbe cambiare i piani della squadra che proverà comunque a raggiungere la promozione che ormai manca da diverse stagioni. Il calciomercato Bari con questa incertezza non può lavorare al 100% tanto che diversi prestiti, anche dei migliori giocatori della stagione, sono stati lasciati scadere.

La società però sta preparando alcuni colpi con nomi altisonanti per rendere felice la piazza e per assicurarsi il passaggio in Serie A il prossimo anno, visto anche la sessione di mercato che ha intenzione di mettere a segno il Palermo, diretta concorrente per le prime posizioni del prossimo anno. Il nome che il Bari ha intenzione di assicurarsi è quello di Andrea Belotti, il Gallo tornerà a Como dopo il prestito al Benfica ma nella squadra lombarda non troverà spazio, se nessuna squadra di Serie A dovesse interessarsi potrebbe decidere di accettare la proposta dei pugliesi e scendere di categoria.

Calciomercato Bari News: operazione con il Lecce per Antonino Gallo

Il secondo acquisto che il calciomercato Bari proverà a mettere a segno è quello di Antonino Gallo, terzino sinistro venticinquenne di proprietà del Lecce sembra non essere più nei piani della squadra che sarà disposta a cederlo per un’offerta intorno ai 5 milioni, la cifra è importante ma i biancorossi potrebbero decidere di spenderla per assicurarsi un giocatore pronto per la Serie A. Quest’anno ha partecipato a 31 partite, quasi tutte come titolare, nelle quali però ha contribuito con 2 assist, e il suo passaggio avrebbe qualcosa di clamoroso per il suo passaggio ai rivali biancorossi.

L’alternativa al giocatore del Lecce sarebbe una scommessa proveniente dal campionato di Serie C, Marwane Kritta, ventitreenne del Lecco che in 34 presenze è riuscito a realizzare 2 gol e 4 assist, il costo sarebbe certamente inferiore ma il trasferimento sarebbe meno d’impatto e potrebbe non soddisfare i tifosi che si aspettano la promozione. Prima di poter portare a termine le trattative però dovrà essere definito se il presidente possa aver intenzione di cedere la sua squadra, che ora è utilizzata anche per far crescere i giovani di proprietà del Napoli.