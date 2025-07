Calciomercato Bari News: Christian Gytkjaer punta ad un’altra promozione

Nella prossima stagione di Serie B una delle squadre da cui ci si aspetta di più e che si vuole vedere lottare fino alla fine per la promozione sono i galletti che dopo anni hanno il compito di tornare in Serie A per onorare l’importanza e la storia della squadra pugliese. Il prossimo anno non ci sarà una anticipata netta dominatrice del campionato e per questo il calciomercato Bari dovrà riuscire a mettere insieme una rosa che possa approfittarne, gli obiettivi principali sono quelli di rafforzare l’attacco e il centrocampo con giocatori esperti e che possano prendere la squadra sulle spalle.

Calciomercato Cesena News/ Inserimento per prestito di Vlahovic, sulla fascia piace Ceesay (11 luglio 2025)

Il primo giocatore che avrà questo compito potrebbe essere Christian Gytkjaer, trentacinquenne danese ex attaccante di Monza e Venezia con le quali ha guadagnato la promozione in Serie A, lo scorso anno con la maglia dei veneti è partito dietro nelle gerarchie ma è comunque riuscito a realizzare 2 gol e 1 assist in 29 partite, quasi tutte da subentrato. Il Bari lo ha contattato per offrirgli un ruolo da titolare per la prossima stagione con un contratto annuale con un’opzione per il secondo in caso di raggiungimento della promozione diretta o grazie ai playoff.

Calciomercato Inter News/ Taremi e Sebastiano Esposito verso l'addio, Chivu chiede rinforzi (11 Luglio 2025)

Calciomercato Bari News: Liam Henderson torna in Puglia ma sponda biancorossa

Anche il secondo obiettivo del calciomercato Bari è una vecchia conoscenza della Serie A finito senza squadra dopo la scadenza del suo contratto, si tratta di Liam Henderson, centrocampista scozzese di ventinove anni che lascia l’Empoli dopo 5 stagioni con i toscani divise tra Serie A e Serie B. Il calciatore lo scorso anno ha giocato 36 partite riuscendo anche a fornire 4 assist e in caso la trattativa si concludesse con un risultato positivo sarebbe un grande colpo per l’esperienza del giocatore e la capacità di mettere i compagni in condizione di trovare il gol.

Calciomercato Milan News / Nel mirino Vlahovic e Mateta, un altro addio dopo Theo (11 Luglio 2025)

Nei giorni scorsi poi il Bari ha concluso il primo acquisto importante per la squadra visto che a firmare per i pugliesi è stato Michele Cerofolini, portiere di ventisei anni che arriva dal Frosinone con cui lo scorso anno ha avuto un’ottima stagione nonostante il rischio retrocessione. I biancorossi erano scoperti in quel ruolo ed essere riusciti a portarsi a casa un giocatore così importante dimostra le ambizioni del club ma anche che la piazza abbia ancora il potere di attirare giocatori, soprattutto in Serie B dove è anche in grado di convincere calciatori importanti.