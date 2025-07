Il calciomercato Bari ha intenzione di operare nel reparto offensivo e gli obiettivi sono Gabriele Moncini e Gianluca Lapadula

Una delle squadre che nella prossima stagione di Serie B vuole essere protagonista e provare a raggiungere la promozione dopo diversi anni sono i biancorossi della Puglia che hanno la possibilità con operazioni oculate di dare un’importante svolta alla loro rosa e di conseguenza alla possibilità di raggiungere la Serie A. Il calciomercato Bari ha visto l’addio di alcuni giocatori che dopo il prestito non sono stati confermati e hanno fatto ritorno nelle loro squadre, il club ha quindi la necessità di rimpiazzare chi se n’è andato e allo stesso tempo aggiungere giocatori in quelle zone di campo che sono sembrate in difficoltà la scorsa stagione.

Una di queste è la difesa dove la dirigenza cercherà di aggiungere giocatori sia per dare al tecnico più possibilità di scelta sia per sostituire la possibile partenza di Obaretin, uno dei pilastri dello scorso anno, o comunque per rinforzare un reparto che in diverse occasioni è sembrato in difficoltà. Il giocatore che potrebbe arrivare è Mihajlo Ilic, difensore centrale serbo classe 2003 di proprietà del Bologna ma che l’ultima stagione è stato in prestito al Partizan Belgrado con cui ha giocato 29 partite in campionato riuscendo anche a segnare 3 gol e fornire 1 assist.

Calciomercato Bari News: Gabriele Moncini e Gianluca Lapadula i possibili nuovi bomber

Il calciomercato Bari poi ha deciso che farà almeno un’operazione nel reparto offensivo, anche se nell’idea della dirigenza potrebbero essere di più, la squadra pugliese ha perso Favilli non riscattato dopo il prestito e ha messo gli occhi su un’occasione del mercato a costo zero per sostituirlo. Si tratta di Gabriele Moncini, attaccante di ventinove anni che si trova svincolato dopo il fallimento del Brescia con cui lo scorso anno è sceso in campo in 24 occasioni segnando 5 gol e realizzando 2 assist, il giocatore è un esperto della categoria e potrebbe essere il giusto profilo vista anche la spesa nulla.

Il secondo colpo che il Bari proverà a portare a termine è poi quello di Gianluca Lapadula che dopo una soli sei mesi potrebbe già lasciare lo Spezia e provare a riportare in Serie A una squadra storica come quella biancorossa, il suo contratto è in scadenza e quindi il prezzo potrebbe essere molto basso, intorno ai 500 mila euro. L’attaccante peruviano ha ormai trentacinque anni ma dal mese di gennaio, quando si è unito ai liguri, è riuscito a segnare 4 gol in 13 presenze portando la squadra bianconera ad un passo dalla promozione nella massima categoria.