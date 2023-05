Calciomercato Bayern Monaco, “caos” societario: diversi giocatori in partenza/ La situazione

Bayern Monaco, dal successo in Bundesliga al clamoroso licenziamento di Kahn e Salihamidzic

La storia del calcio insegna come sia labile il confine tra successo e debacle, soprattutto quando si tratta di pianificare il futuro. Non è passato molto dall’insperato trionfo del Bayern Monaco in Bundesliga; l’ennesimo trofeo nazionale è arrivato dopo il clamoroso harakiri del Borussia Dortmund che all’ultima giornata non è riuscito ad agguantare uno storico trionfo. Ebbene, nonostante l’euforia per l’obiettivo raggiunto sembra esserci un vero e proprio terremoto nella società bavarese. Già a stagione in corso diversi fattori avevano compromesso il cammino del Bayern Monaco, contrariamente ad una solidità ostentata soprattutto negli ultimi anni.

L’esonero di Nagelsmann è un esempio dell’annata particolare del Bayern Monaco; il giovane tecnico è stato clamorosamente esonerato a dispetto dei risultati che comunque non sembravano meritevoli di un cambio alla guida tecnica. L’arrivo di Thomas Tuchel non ha avuto tra l’altro questo grande impatto: l’eliminazione in Champions League e il rischio di vivere una stagione senza trofei, salvo poi arrivare allo scudetto all’ultimo giro di boa. Tornando al tema di questi giorni, la società bavarese è tornata ad essere al centro dell’interesse mediatico per una vera e propria escalation societaria che rischia di avere un forte impatto sulla squadra in vista della prossima stagione.

Appena dopo aver ottenuto il titolo in Bundesliga, è arrivata la clamorosa notizia del licenziamento di Kahn e Salihamidzic dai rispettivi ruoli societari. La notizia ha chiaramente sconvolto l’opinione sportiva, trattandosi di personalità storiche per il Bayern Monaco non solo per l’attualità ma soprattutto per i trascorsi calcistici. Il rischio ora è quello di mettere in discussione la permanenza di alcuni pezzi pregiati della rosa, ancora alle prese con le trattative per il rinnovo. Come effetto domino – come spiega anche Fanpage – diversi club sembrano aver messo gli occhi proprio sui giocatori che risultano in bilico. Da Pavard ad Alphonso Davies, passando per Joao Cancelo; questi alcuni dei nomi – come riporta Fanpage – che rischiano di lasciare in questa sessione di mercato il Bayern Monaco.

Una vera e propria rivoluzione all’orizzonte per il Bayern Monaco: Pavard pare non sia disposto a prolungare il contratto oltre il 2024. Discorso diverso per Alphonso Davies che sarebbe dubbioso in relazione al futuro del club. Joao Cancelo invece era giunto in prestito durante la sessione di calciomercato invernale e, semplicemente, non verrà riscattato dal Bayern Monaco. Da annoverare tra le possibili partenze anche Sadio Manè e Thomas Muller; il primo, dopo le vicissitudini con il compagno Leroy Sané, è già da tempo protagonista di voci di mercato. Il tedesco invece potrebbe decidere di chiudere il proprio ciclo con il club bavarese. Infine, occhio alla posizione di Lucas Hernandez dopo il licenziamento di Salihamidzic; proprio quest’ultimo lo aveva portato al Bayern Monaco strappandolo all’Atletico Madrid. Ad oggi, sul fratello di Theo Hernandez – spiega Fanpage – ci sarebbero gli occhi del Paris Saint Germain.











