Calciomercato Bologna News: i felsinei hanno trovato l'accordo con l'Inter per Kristjan Asllani, ma ora devono trattare con il calciatore.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS: ARRIVA ASLLANI!

Un’altra telenovela estiva si conclude, stavolta riguarda il calciomercato Bologna ma soprattutto il tanto chiacchierato nome di Kristjan Asllani: come riportato poco fa da Fabrizio Romani, sembra fatta per il trasferimento del centrocampista albanese dall’Inter alla città felsinea.

Meglio, perché bisogna specificare a che punto sia la trattativa: le due società hanno trovato la quadratura del cerchio sotto forma di un accordo da 10 milioni di euro, sorride anche l’Inter che, pur non incassando chissà quale cifra, ha comunque ottenuto il 40% su una futura rivendita che il Bologna eventualmente effettuerà nei prossimi anni.

Tuttavia, l’operazione non è ancora chiusa e potrebbe complicarsi: lo stesso Bologna infatti deve trovare l’intesa con Asllani, e sappiamo bene che questo passaggio potrebbe non essere semplice perché, nel calciomercato di oggi, i calciatori hanno sostanzialmente il “potere” di rifiutare un trasferimento.

A questo punto allora bisognerà capire quale sia la volontà del centrocampista: società ed entourage sono impegnati in fitti dialoghi, per Asllani ci sarebbe la possibilità di essere virtualmente titolare in una squadra che punterà ancora alle posizioni europee e nel frattempo giocherà l’Europa League.

BOLOGNA-ASLLANI MOLTO VICINI

Possiamo comunque dire, al netto dell’ultima parte dell’accordo che va trovata, che il calciomercato Bologna è molto vicino a Kristjan Asllani. Il centrocampista arrivato dall’Empoli non ha mai trovato spazio nell’Inter: Simone Inzaghi lo ha utilizzato con il contagocce anche in emergenza, Cristian Chivu lo ha portato al Mondiale per Club e lo ha sempre fatto giocare titolare, ma va ricordato che Hakan Calhanoglu era assente per infortunio e infatti si è capito abbastanza presto che, nonostante il palcoscenico avuto negli Stati Uniti, il calciatore molto probabilmente sarebbe stato destinato alla partenza.

Su Asllani negli ultimi giorni era piombata anche l’Atalanta, e si era pensato che il suo trasferimento a Bergamo potesse sbloccare lo stallo nell’altrettanto lunga trattativa per Ademola Lookman; il centrocampista è comunque appetito perché ancora giovane, e in possesso di qualità che nella sua esperienza con l’Empoli aveva mostrato non di rado. Il Bologna per lui può rappresentare un ottimo compromesso: piazza non caldissima come altre, ma che negli ultimi due anni ha avuto un salto di qualità importante valorizzando anche tanti giocatori, tra cui Jens Odgaard e Giovanni Fabbian che sono passati dall’Inter. Nel Bologna Asllani sarebbe forse titolare al fianco di Remo Freuler, ma vedremo…