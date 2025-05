Calciomercato Bologna News: Marko Arnautovic e Matteo Darmian in arrivo dall’Inter

In questi giorni potrebbe essere deciso il futuro di Vincenzo Italiano e quindi dei rossoblù, il tecnico infatti è diviso tra il rinnovo di contratto con la squadra emiliana, la proposta fatta dal Milan e da Igli Tare, e la possibilità di andare al Napoli nel caso di addio di Antonio Conte e di mancato accordo tra Aurelio De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Il calciomercato Bologna però continua a lavorare costantemente senza preoccuparsi della situazione del tecnico che comunque viene monitorata e potrebbe far prendere a Sartori determinate decisioni piuttosto che altre.

La prima aggiunta che il direttore sportivo dei rossoblù vorrebbe per la prossima stagione è quella di giocatori di esperienza, soprattutto in ambito internazionale, e per questo si sarebbe messo in contatto con due giocatori in uscita dall’Inter Marko Arnautovic e Matteo Darmian. Per il primo sarebbe un ritorno ma la presenza di Castro e Dallinga non gli assicurerebbe un ruolo importante, a meno della cessione di uno dei due, diverso il discorso per l’esterno che verrebbe arretrato e prenderebbe il posto che Calabria lascerà vacante, se il primo potrebbe arrivare a parametro zero, per il secondo potrebbe essere necessario mettere sul piatto tra i 2 e i 4 milioni.

Calciomercato Bologna News: occhi su Lilian Brassier per la difesa

Il calciomercato Bologna poi difficilmente riuscirà a trattenere alcuni dei suoi migliori giocatori, uno su tutti Sam Beukema che dopo un’altra ottima stagione è seguito da Inter e Napoli in Italia oltre che da diverse squadre in Premier League, dalla sua cessione i rossoblù potrebbero ricavare una trentina di milioni che verrebbero subito investiti su un sostituto. Il giocatore in questione sarebbe Lilian Brassier, difensore centrale francese dello Stade Rennes acquistato a gennaio per 12 milioni, con un’offerta tra i 10 e i 15 milioni il Bologna potrebbe assicurarsi le sue prestazioni.

Un altro giocatore che potrebbe salutare è Charalampos Lykogiannis ma anche in questo caso Sartori e i suoi collaboratori hanno già individuato il giocatore perfetto che possa fare l’alternativa a Juan Miranda, come tanti altri in questi ultimi anni arriverebbe dall’Olanda e in particolare dall’Az Alkmaar. Il calciatore in questione sarebbe David Moller-Wolfe, terzino sinistro norvegese classe 2002 che in questa edizione della Eredivisie ha giocato 31 partite, segnando 2 gol e fornendo 6 assist, la squadra olandese chiederà una cifra tra i 5 e i 10 milioni ma è disposta alla trattativa.