Calciomercato Bologna News: Hakim Ziyech l’esterno per Italiano

Il calciomercato Bologna sta cercando di costruire una squadra che nella prossima stagione possa competere in tutte le competizioni, in campionato per entrare nelle competizioni europee, in Europa League per andare più avanti possibile, e in Coppa Italia per provare a realizzare il bis dopo la vittoria di quest’anno. L’esperienza di questa stagione in Champions League ha fatto capire a Sartori la necessità di aggiungere esperienza europea tra i giocatori se si vuole provare anche solo la fase a girone della competizione, questo però non significa che smetterà di portare in rossoblù giovani talenti.

Il giocatore che potrebbe essere acquistato per aggiungere esperienza in campo europeo e Hakim Ziyech, l’esterno marocchino ha concluso la sua avventura in Qatar con l’Al Duhail club al quale si era legato da gennaio, dopo la rescissione del contratto con il Galatasaray, nonostante ormai abbia 32 anni può ancora dare molto a livello offensivo, soprattutto se inserito in un sistema ben organizzato come quello di Italiano. Dal 30 giugno sarà svincolato visto che il suo contratto era solo di 6 mesi, a bloccare gli emiliani è solamente lo stipendio molto alto, soprattutto rispetto al resto della rosa.

Calciomercato Bologna News: Thomas Gillier il portiere del futuro

Il calciomercato Bologna però nel frattempo mette a segno il suo primo colpo, un giovane di prospettiva che Sartori e il suo team avevano già adocchiato nel mese di gennaio salvo poi decidere di aspettare l’inizio della stagione sudamericana, il giocatore è infatti Thomas Gillier, portiere cileno di 21 anni di proprietà dell’Universidad Catolica. Il trasferimento si conclude per 1 milione di euro e il ragazzo arriverà in Italia inizialmente come terzo portiere, dietro a Ravaglia e il titolare Skorupski, la cui età però inizia ad essere importante, ma potrebbe anche essere aggregato alla Primavera.

Il calciomercato Bologna poi trovare almeno un sostituto per la difesa dove uno tra Beukema e Lucumi è molto probabile che partirà, i profili seguiti sono molti ma in questi giorni se ne sono aggiunti due, che hanno stupito nell’ultima partita giocata con la nazionale, si tratta di Torbjorn Heggem e Kristoffer Ajer. Entrambi giocano in Inghilterra, il primo in Championship con il West Bromwich Albion mentre il secondo in Premier League con il Brentford ma soprattutto hanno ben stupito, insieme a tutte la Norvegia, nella partita di qualificazioni ai Mondiali contro l’Italia, i prezzi però sono molto diversi visto che per uno sono chiesti 3 milioni mentre per l’altro la richiesta è di 20.