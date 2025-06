Calciomercato Bologna News: Andrea Colpani riparte dai rossoblù

In queste prime settimane di giugno, con la sessione estiva di trasferimenti ancora ufficialmente chiusa, il calciomercato Bologna è sembrato preoccuparsi maggiormente del reparto difensivo dove potrebbero esserci diverse cessioni che quindi dovranno essere rimpiazzate al meglio da Sartori se si vorrà nuovamente puntare all’Europa. In questi giorni però l’attenzione si è spostata anche sull’attacco dove alcuni giocatori interessano a top club italiani mentre altri hanno convinto poco e potrebbero essere messi in discussione, ci sono poi alcune offerte del mercato che non possono essere ignorate.

A questo proposito i rossoblù stanno monitorando la situazione di Andrea Colpani, il trequartista ventiseienne tornerà alla base dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina ma difficilmente rimarrà in biancorosso anche in Serie B ma potrebbe essere girato in prestito con diritto di riscatto in maniera simile a come fatto quest’anno. Il Bologna quindi sta parlando con il Monza per capire la fattibilità di questa operazione e decidere la cifra per trasformare il trasferimento da temporaneo a definitivo, nel 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano potrebbe essere il sostituto di Odgaard dietro la punta ma anche impiegato come esterno.

Calciomercato Bologna News: Franculino la scommessa di Sartori

A non aver convinto sono invece i due attaccanti Santiago Castro e Thijs Dallinga che non sono riusciti ad assicurare un numero di gol sufficiente durante tutto quest’anno e in tutte le competizioni, per questo il calciomercato Bologna ha intenzione di aggiungere un ulteriore giocatore nel loro ruolo. La prima possibilità è che sia un giocatore esperto e per questo si sta seguendo Edin Dzeko che è svincolato dopo la sua esperienza di due anni con la maglia del Fenerbahce con cui è riuscito a mettere a segno un grande numero di gol senza però alzare alcun trofeo.

L’alternativa al bosniaco invece è un profilo totalmente diverso con un ragazzo giovane di buona prospettiva che potrebbe crescere alle spalle dei due titolari, il giocatore scelto è Franculino, attaccante classe 2004 della Guinea Bissau ma che gioca in Danimarca con il Midtjylland. In questa stagione ha giocato 41 partite in tutte le competizioni realizzando 16 gol e 6 assist che hanno iniziato a metterli in mostra in Europa e gli sono valsi la convocazione in nazionale con cui ha già giocato 10 partite, i danesi chiedono almeno 10 milioni per la cessione ma potrebbero alzare le richieste per la giovane età.