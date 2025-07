Calciomercato Bologna News: Wesley talento per la fascia sinistra

Nelle prossime settimane dovrebbe sbloccarsi il calciomercato Bologna che in pochi giorni dovrebbe concludere le cessioni di Beukema e Ndoye, entrambi in direzione Napoli, per il difensore è già stato trovato l’accordo mentre per l’esterno c’è ancora distanza tra le parti che però rimangono fiduciose. Per questo Sartori e il suo team stanno valutando diversi profili di giocatori che possano interpretare il ruolo di esterno offensivo e quindi sostituire lo svizzero per poi andare a completare il tridente con Castro e Orsolini che dovrebbero rimanere i titolari.

Il primo profilo che la società ha individuato come disponibile a trasferirsi in rossoblù è Wesley, esterno brasiliano classe 2005 che gioca in Arabia Saudita con l’Al Nassr ma che vorrebbe provare a mettersi in mostra anche nel calcio europeo. Il calciatore si era trasferito lo scorso anno dal Corinthians ma non è mai riuscito ad essere uno dei punti fermi della squadra visto che spesso gli sono stati preferiti altri giocatori come Mané o Angelo, il suo prezzo sarebbe tra i 5 e i 10 milioni, molti meno rispetto ai 18 investiti dai sauditi, e molto pochi rispetto alla cifra che potrebbe ricavare il Bologna dalla cessione di Ndoye.

L’altro giocatore che piace al calciomercato Bologna per provare a sostituire la partenza dell’esterno svizzero è Mohamed-Ali Cho, esterno o punta centrale francese di ventuno anni che veste la maglia del Nizza con cui è riuscito a qualificarsi per i preliminari di Champions League. Il prezzo sarebbe maggiore rispetto al brasiliano, 20 milioni, ma soprattutto la possibilità di giocare una competizione così importante rende difficile che possa accettare i rossoblù che il prossimo anno giocheranno in Europa League, se però i rossoneri non passassero i preliminari si aprirebbe un nuovo scenario.

Infine Martin Erlic che sembrava destinato a tornare a casa per giocare con la Dinamo Zagabria potrebbe cambiare destinazioni, il difensore croato rimane ai margini del progetto del Bologna e delle gerarchie di Italiano e per questo verrà ceduto. Per lui è sembrato esserci l’interesse dello Slovan Bratislava che può offrire la titolarità in partite importanti a livello europeo e la possibilità di non rimanere in panchina, il giocatore partirà senza alcun dubbio ma la trattativa non si concluderà in breve tempo perché i rossoblù dovranno trovare un giocatore per sostituire Beukema, oltre a Vitik.