Calciomercato Bologna news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Urbanski piace al Verona 12 agosto 2025

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, PURE I VIOLA SU NICOLUSSI CAVIGLIA

Il Bologna sta provando a ripartire al meglio nella prossima stagione anche grazie a qualche intervento di calciomercato estivo. I Peltroniani hanno salutato qualche elemento importante e ne cercano di nuovi per sistemare l’organico che sarà gestito da mister Italiano soprattutto in mediana durante questa fase della finesra di trattative.

I Felsinei avrebbero nello specifico voluto mettere le mani su Lennon Miller ma sono stati battuti sul tempo dall’Udinese, che si è accaparrata lo scozzese chiudendo la trattativa con il Motherwell. Per questa ragione gli emiliani starebbero tornando sulle tracce di Hans Nicolussi Caviglia che era stato accostato al Bologna nelle scorse settimane.

Il centrocampista classe 2000 originario di Aosta viene da una stagione poco fortunata con il Venezia, a cui è legato da un contratto valido fino al 2029, se si pensa alla retrocessione in Serie B ottenuta dai lagunari e potrebbe dunque cercare di spingere per trasferirsi altrove, specie se potesse giocare in una squadra che non solo milita nel massimo campionato ma disputa pure le coppe europee.

Se vorrà aggiudicarsi realmente Nicolussi Caviglia il Bologna dovrà in ogni caso battere la concorrenza rappresentata dalla Fiorentina. Il direttore sportivo Di Vaio non vuol rischiare di rimanere con le mani in mano un’altra volta e bisogna comunque sottolineare che i viola punteranno forte sul venticinquenne ex Juventus solo dopo aver completato una o più cessioni in quella zona del campo, dove rimane ad esempio in bilico la posizione di Rolando Mandragora, altro calciatore accostato allo stesso Bologna.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS, URBANSKI PIACE AL VERONA

Ragionando su quali elementi confermare o meno per la prossima annata calcistica, il Bologna sembra aver deciso di non puntare più su un giocatore in particolare, ovvero Kacper Urbanski. Il polacco potrebbe lasciare lo Stadio Dall’Ara una volta per tutte entro la chiusura del calciomercato estivo dopo avere concluso il prestito dello scorso anno al Monza con la retrocessione nel campionato cadetto. In Brianza il ventenne ha raccolto appena otto presenze dopo che aveva siglato un gol in dodici apparizioni totali coi Felsinei nella prima parte del 2024/2025.

Quella è stata l’unica rete segnata da Urbanski dal momento del suo arrivo in rossoblu, coi quali ha scalato le gerarchie a partire dal settore giovanile. Oltre al bottino più recente, il polacco è stato impiegato in prima squadra per altre ventisette volte, firmando pure un assist. Nel suo futuro ci potrebbe ancora essere la Serie A dato che per Urbanski sarebbe stato manifestato un certo interesse da parte dell’Hellas Verona. Le parti devono però discutere nel dettaglio gli aspetti economici di questa operazione.